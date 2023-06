Joselu ha sido presentado este martes en Valdebebas como nuevo jugador del Real Madrid al que llega con ganas de hacer lo que mejor sabe, goles, aunque ha dejado claro que no llega para sustituir a Benzemá."Pidiendo perdón a mi mujer e hijos, es uno de los días más felices de mi vida. Sueñas con volver y hoy es ese día. No vengo a sustituir a nadie, vengo a poner mi grano de arena. Yo voy a dar el máximo, es el club de mi vida y lo que quieres siempre es hacer goles. He hecho goles en toda mi carrera y creo que ahora seguirá siendo así", ha afirmado.