El otorrino mallorquín Jaume Carbonell se encuentra entre los 50 médicos más valorados de España en la lista elaborada por Top Doctors de los mejores especialistas del país que trabajan en la medicina privada. En esta entrevista explica los secretos de su éxito y las claves de su especialidad.

Ha sido galardonado como el mejor otorrino junto con otros 50 médicos de otras especialidades de la sanidad privada en España en la VIII Edición de los Top Doctors® Awards, ¿qué supone este reconocimiento para su larga carrera como reconocido otorrino?

Nuestro equipo siempre se ha volcado en dar la mejor atención posible, cercana y clara. Este galardón viene a confirmar que ese esfuerzo ha sido reconocido.

Este premio se consigue tras pasar un riguroso proceso de selección basado en la excelencia reconocida por los propios expertos de la profesión y las opiniones de los pacientes. ¿considera que cada vez es más exigente el nivel de preparación que debe tener un especialista?

Pienso que la formación de los especialistas cada vez es mejor y más completa, pero el gran cambio viene de parte del paciente; cada vez están mejor informados y con más ganas de implicarse en la resolución de su problema, con lo que el especialista no solo ha de ser capaz de tratar el problema sino de establecer una comunicación fluida con el paciente e implicarlo en el proceso de toma de decisiones.

Como especialista en las principales patologías que afectan al oído, cuello y nariz, ¿cuáles son las patologías más frecuentes en la otorrinolaringología en Baleares?

La patología de mi especialidad tiene un claro patrón estacional; en invierno las otitis y sinusitis y en verano toda la patología del oído relacionada con el agua. También son cada vez más frecuentes los pacientes que consultan por ronquido (tanto adulto como infantil), vértigo o acúfenos.

¿Encuentra que existe alguna diferencia con las enfermedades de otorrino del resto del país?

Esencialmente no salvo, tal vez, en las patologías relacionadas con el buceo que, donde no haya mar o lagos no se ven.

¿Cómo es posible prevenir esas patologías? ¿Qué recomendaciones puede dar a los ciudadanos?

Con respecto a las otitis invernales (mucho más frecuentes en niños) evitando cambios bruscos de temperatura y controlando, dentro de lo posible, la interacción con otros niños. Cuando hay moco nasal, haciendo lavados con suero y con algún descongestionante cuando es preciso. Con respecto a las patologías del verano, una buena limpieza de los conductos auditivos antes del verano ayuda a prevenir, así como evitar la humedad en los oídos tras el baño.

La Covid-19 afecta al sistema respiratorio. ¿Cuáles han sido las principales patologías que ha detectado asociadas a esta pandemia?

El más frecuente, sin duda, han sido las alteraciones del olfato. Se han achacado otras patologías como sordera súbita o vértigo (ya sea con el COVID o con la vacuna), pero no hemos visto un aumento significativo de estas patologías, con lo que su relación no está clara.

¿Considera que el alto nivel de vacunación en las islas ha permitido paliar los efectos negativos de la enfermedad?

Sin duda; pese a los reparos que la población pueda tener, es indudable el efecto que la vacunación ha tenido en la incidencia de pacientes graves, ocupación de UCIs e incluso mortalidad.

Usted dirige su propio Instituto de Otorrinolaringología. ¿Cuáles son sus principales objetivos?

En el Instituto hemos construido un equipo humano formado por cinco especialistas en otorrinolaringología y cuatro auxiliares para poder ofrecer a nuestros pacientes una atención rápida y lo más completa posible en las diferentes áreas como otorrinolaringología infantil, estudio del ronquido (niños y adultos), poliposis nasales, alergias, vértigo, acúfenos, pérdidas de audición y cirugía estética y funcional de cabeza y cuello.

La plataforma online TopDoctors® ofrece herramientas tecnológicas de vanguardia siendo la única que aúna pre-diagnóstico médico, chat privado y videoconsulta. ¿Cuáles son las principales ventajas de ese contacto online entre paciente y doctor?

Fundamentalmente la inmediatez y evitar las barreras geográficas. En algunas especialidades donde no hay que realizar una exploración física (psiquiatría por ejemplo) es una muy buena alternativa a la visita presencial; en nuestro caso es muy adecuada para visitas de seguimiento o para la entrega de resultados de exploraciones otoneurológicas o de otro tipo. Gracias a esta tecnología he tenido pacientes en Asia, Oriente Medio y Sudamérica.

¿Cree que el contacto online paciente y doctor ha llegado para quedarse frente al presencial?

Sí y no. La consulta online creo que ha llegado para quedarse pero, en ningún caso puede sustituir a una consulta presencial en mi especialidad ya que es preciso realizar algunas exploraciones que, por ahora, no se pueden hacer por telemedicina. Para consultas de control o de seguimiento es indudable que es una herramienta potente y muy útil, pero hay que entender las limitaciones que presenta.

Servicios del Instituto de ORL Dr. Carbonell

OTORRINOLARINGOLOGIA PEDIATRICA

Los niños no son “adultos pequeños”, presentan un tipo concreto de problemas relacionados con la anatomía, la fase de su desarrollo en la que se encuentran o con factores sociales como acudir a colegios o guarderías lo que condiciona mucho su exposición a algunos patógenos y, por ello, las patologías que suelen presentar.

Rinología

Cirugía de vegetaciones

Sinusitis

Faringo laringología

Cirugía total y parcial de amígdalas por radiofrecuencia

Ronquido infantil, apneas.

Las causas solemos encontrarlas en la vía respiratoria alta, donde el tamaño de las vegetaciones y/o de las amígdalas son los responsables más frecuentes, empeorado por la frecuencia de las infecciones de las vías respiratorias altas en niños. En los casos persistentes no relacionados con infecciones, el tratamiento es una intervención de adenoides y/o amígdalas (frecuentemente una reducción es suficiente).

Unidad de Otoneurología

Detección, estudio y tratamiento de las pérdidas de audición

Mediante una cuidadosa historia clínica, una exploración en consulta con otoendoscopio y otomicroscopio así como determinadas exploraciones complementarias como audiometría, impedanciometría u otras más específicas como potenciales evocados auditivos, TAC o resonancia magnética del oído, podemos recopilar la información necesaria para determinar el tipo y el grado de pérdida de audición, así como determinar la mejor vía de actuación (tratamiento, seguimiento, intervención o adaptación).

Detección, estudio y tratamiento de las alteraciones del equilibrio

Mediante una cuidadosa historia clínica, una exploración en consulta con otoendoscopio y otomicroscopio así como determinadas exploraciones complementarias como audiometría, impedanciometría u otras más específicas como videonistagmografía computerizada, posturografía, TAC o resonancia magnética del oído, podemos recopilar la información necesaria para determinar si el problema está en el oído, en cual y la mejor manera de mejorar o eliminar los síntomas y de prevenir posteriores episodios.

Rehabilitación vestibular

Mejora el equilibrio y acelera la recuperación potenciando los sistemas no alterados, mediante ejercicios que se diseñan de manera personalizada, según el paciente y su patología.

RINOLOGÍA

Cirugía funcional nasal ambulatoria (por radiofrecuencia)

Cirugía de la sinusitis

Cirugía de las poliposis nasales

Cirugía correctora de las dismorfias de pirámide nasal:

- Rinoplastia (en quirófano)

- Rinomodelación (en consulta)

Estudio y tratamiento de las alergias nasales

FARINGO LARINGOLOGIA

Estudio del ronquido

Cirugía ambulatoria del paladar

Reducción ambulatoria de las amígdalas

Cirugía del ronquido

Cirugía de las alteraciones de la voz

Tratamiento de la laringitis por reflujo

