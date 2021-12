Si tienes el cabello ondulado o rizado, es posible que aún no hayas encontrado los productos exactos para poder tener unos tirabuzones bien definidos y lo cierto es que no solo depende del champú o el acondicionador, sino que hay un método que empezó a ponerse de moda hace varios años y que se ha ayudado tanto a hombres como a mujeres a lucir sus rizos.

¿Qué es el método 'Curly'?

El Curly Girl Method viene de la estilista estadounidense Lorraine Massey que, en 2011, quiso contar su experiencia para conseguir unos rizos bien definidos de forma natural en su libro Curly Girl The Handbook. En él se incluye una guía para cuidar el cabello rizado, basado en la hidratación y en el respecto por la forma que el pelo tiene de forma natural. Lo cierto es que este método tiene millones de seguidores en el mundo que comparten sus experiencias en redes sociales, foros y blogs de internet.

Esta guía propone una rutina de cuidado del cabello sin sulfatos, que pueden resultar agresivos y arrastran los aceites naturales del cuero cabelludo y lo resecan; sin siliconas, que camuflan el problema creando una falsa hidratación; sin parabenos ni ceras.

¿Cómo empezar?

Último Lavado

En primer lugar, aconsejan realizar lo que se denomina el "Último lavado" con el que se limpiará el cabello de cualquier residuo que pueda quedar en él. Este debe hacerse con un champú con sulfatos y sin siliconas.

Rutina de lavado del cabello

Después de este paso es cuando empieza realmente el método 'Curly'. Una de las claves en las que se basa es lavar haciendo 'Co-Wash' o lavar con acondicionador (una o dos veces por semana) para que el cabello quede más hidratado. Debes hacerlo solo en el cuero cabelludo ya que no es necesario bajar hasta las puntas. Hay algunos expertos que recomiendan champús "aptos" para el método que tienen sulfatos suaves para limpiar mejor. Por eso, todos los que lo han probado afirman que es un proceso largo que requiere tiempo y al que tienes que acostumbrarte y, sobre todo, ir probando para ver qué es lo que más te funciona.

Acondicionador y mascarilla.

Después del lavado tienes que aplicar el acondicionador de medios apuntas y desenredar el cabello con el producto puesto y con los dedos. En cuanto a la mascarilla, se recomienda hacerlo una vez por semana durante entre 30 minutos y dos horas, aunque también depende de cada melena, como hemos comentado anteriormente, y puedes alargarlo a 15 días.

'Leave in' y definidor de rizos.

Cuando salgas de la ducha, recomiendan secarse el cabello con una toalla de microfibra o de algodón para no encrespar el pelo aunque hay gente que lo hace con camisetas. El 'leave in' es un tipo de acondicionador que no necesita enjuague y se utiliza al salir de la ducha con el cabello húmedo. Su función es la de retener la hidratación en el cabello antes de poner el definidor de rizos.

Hay diferentes métodos para aplicarlo, en primer lugar tendrás que poner el producto en las manos y esparcirlo, a continuación puedes deslizarlo sobre el pelo, o aplicarlo peinando el pelo con los dedos. Después es importante estrujar o 'scrunch' el pelo de abajo hacia arriba para fomentar el rizo. Repite el proceso con el definidor de rizos que suelen ser en gel, crema o spray y sirve para definir.

Secado

A la hora de secar el cabello, puedes hacerlo tanto al aire como con secador. En el último caso no puedes utilizar calor así que deberás poner el aire frío y potencia baja, recuerda utilizar el difusor para que la raíz tenga mucho volumen. Si decides secarlo al aire, es importante insistir algo más en el 'scrunching' para definirlo, además, recomiendan no tocarlo mientras se seca.

Cuando se haya secado completamente es muy normal que el pelo se quede duro de los productos, por eso mismo, cuando estemos seguros de que ya no tiene nada de agua, hay que volver a estrujar un poco el pelo para eliminar esa dureza que llaman "costra".