Fabiola rompe a llorar en 'Y ahora Sonsoles' y responde a las últimas polémicas declaraciones de Bertín Osborne

Fabiola Martínez deja siempre algún titular a los medios. En la última aparición pública de la empresaria en el acto de 'Las 75 mujeres latinas más influyentes de la revista 'Forbes', la venezolana explicó ante las cámaras que todavía no tiene pareja.

Siempre tan directa, la ex de Bertín Osborne confesó que se llevó una gran sorpresa al verse en la portada de una revista muy bien acompañada. "A lo mejor me ha bloqueado directamente de su agenda. No sé si lo ha visto, pero imagino que sí", explicaba Fabiola sobre las imágenes que lo relacionaban con una nueva supuesta relación. La propia Fabiola desmintió que fuera una relación sino una cena de negocios para su fundación. "Yo no paro y la única manera de quedar es cenar. Y no era la primera, era la segunda, la primera cenamos con uno de los patronos de la fundación que era de Málaga", respondió.

El día de la boda de Bertín Osborne y Fabiola Martínez / Hola

A las críticas de varios medios por la exclusiva de Bertín Osborne en la que hablaba de su nuevo hijo junto a Gabriela Guillén nacido el pasado 31 de diciembre, la venezolana no tuvo problemas en explicar de qué parte estaba y se posicionó sobre el tema: "Yo lo que creo es que si una de las partes quiere saber o piensa que es importante saber si el hijo es de esa persona, hay que respetarlo".