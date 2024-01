Una de las separaciones más destacadas del año pasado fue la separación entre Chenoa (48 años) y Miguel Sánchez Encinas (55 años), una ruptura que sumió a la cantante en un profundo dolor. Sin embargo, ha logrado sobrellevar mejor esta situación gracias a su éxito como presentadora en la nueva edición de 'Operación Triunfo', un programa que se transmite todos los lunes a través de la plataforma de streaming Amazon Prime. Este nuevo rol representó un desafío para la cantante, que cambió su posición de alumna de la escuela a presentadora de las galas.

Chenoa ha compartido abiertamente sus experiencias, aunque sin mencionar directamente a Miguel Encinas. Ha reconocido haber experimentado ansiedad en los últimos meses, coincidiendo con su separación del médico y la atención mediática que ha seguido desde entonces.

En una entrevista con El País, la artista expresó: "He sentido mucha ansiedad. Que la prensa haga guardia en la puerta de mi casa me sigue chocando y me crea ansiedad. No te acostumbras a eso".

Chenoa también reveló que encuentra alivio en la terapia psicológica: "Me gusta ir al psicólogo, lo tomo como una gimnasia". Además, compartió su enfoque para gestionar los momentos difíciles: "Yo dosifico mucho mi dolor, no me permito sufrir del todo. Con el tiempo, las cosas duelen menos porque ya te han pasado antes y te das cuenta de que no sirve de nada sentir pena por uno mismo".

Desde que se supiera que la pareja ha puesto fin a su relación, un sinfín de informaciones ha surgido en torno a los motivos de la separación de la ya expareja e incluso el ex de la cantante, David Bisbal, se ha pronunciado a respecto. "Evidentemente, yo siempre le deseo todo lo bueno a toda la gente, ¿vale?", comentaba el intérprete hace unos días.

Pero, ¿qué es lo que ha pasado realmente entre el urólogo y la nueva presentadora de Operación Triunfo para que hayan decidido poner fin a su amor un año después de haber contraído matrimonio?

Miguel Encinas, protagonista en la entrevista

La nueva presentadora de 'Operación Triunfo' de Amazon Prime parece haber pasado página de su matrimonio con el médico Miguel Sánchez Encinas. Por su parte, el doctor, que fue visto por última vez en la entrega de Premios de Médicos 2023 no lo está pasando nada bien y sus intentos por volver con Chenoa siguen siendo un esfuerzo en vano.

El círculo íntimo del urólogo afirma que está "destrozado" y atravesando un mal momento. Respecto a las razones de la ruptura, Miguel ha comunicado a su entorno más cercano que la incompatibilidad en la gestión de sus agendas profesionales fue el principal motivo de su separación, según informaron desde Y ahora Sonsoles.

Estas fueron sus declaraciones sobre David Bisbal

No es la primera vez que se sitúa en el objetivo de la prensa del corazón. Ya le pasó en 2004, cuando rompió con David Bisbal. De ese tema también ha hablado la presentadora de OT. "No me molesta que me pregunten por su carrera, porque le tengo mucho respeto profesionalmente. Pero no le encuentro explicación. Me llama la atención y me causa hastío", ha admitido.

"Yo he hecho muchas cosas como para que 20 años después me sigan preguntando por Bisbal. Ha pasado mucho tiempo. Hace poco David contestó algo parecido y me pareció un punto de inflexión. Me sentí respaldada. Él hace su vida y yo hago la mía, pero eso no significa que yo lo odie o que él me odie a mí. No pasa nada. Pasa el tiempo y nada más. No hay rencores", ha zanjado la cantante sobre este tema.