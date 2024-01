El cantante puertorriqueño Rauw Alejandro ya no oculta que su corazón vuelve a estar enamorado. Y es que se ha podido ver al ex de Rosalía junto a su nueva pareja. Los gestos no son casuales y el no ocultarse durante un encuentro público conlleva generar comentarios, titulares y, en definitiva, una conversación en torno a su situación sentimental. Es evidente que la prensa y los seguidores estarán atentos, sobre todo después de su reciente ruptura con la cantante española.

En cualquier caso, Rauw Alejandro parece tener una conexión especial con Yasmin Barbieri, una modelo de 18 años con la que compartió una romántica cita a la luz de las velas, disfrutando de cócteles y comida en el local Blue Notte de Milán (Italia) el pasado sábado 20 de enero, según informó el medio italiano Whoopsee. Este es el gusto musical de Yasmin Barbieri la novia de rauw alejandro la verdad es que tiene buen gusto musical 🫶🏻 pic.twitter.com/808sfwwEX6 — yoxti (@yoxtirosalia) 21 de enero de 2024 Unos días antes, el reguetonero fue visto en el desfile de Louis Vuitton durante la Semana de la Moda de París. Desde que se hicieron públicas las imágenes de su cita, los usuarios en redes sociales han investigado la identidad de Barbieri, quien resulta ser fan de Rosalía, como lo evidencia un video publicado en TikTok donde baila la coreografía de "Tuya". Yasmin Barbieri, una modelo y tiktokera italo-marroquí, es hija de un padre marroquí y una madre italiana, nació en Marrakech y se trasladó a Cerdeña con su familia a los seis años. Nació el 24 de marzo de 2005 y tiene 19 años, lo que destaca la diferencia de edad con Rauw Alejandro, de 31 años. Comenzó a crear contenido en TikTok a los 15 años y obtuvo reconocimiento en 2021 por un video de sincronización labial de la canción "Mood Swings" de los raperos Pop Smoke y Lil Tjay. Con más de 3 millones de seguidores en la plataforma, ha enfocado su carrera hacia el modelaje, convirtiéndose en embajadora de Adidas Italia en 2023 y participando en varias campañas publicitarias de la marca. lo fuerte q es el hecho de q rauw alejandro esté de novio con una de 18 y nadie diga nada, pero a rosi la crucifican x todo y nada, es increíble pic.twitter.com/qUKP4uHzko — fey (@rosaliarepa) 21 de enero de 2024 Rosalía también tiene nuevo novio Fue el pasado octubre cuando salió a la luz el rumor del romance entre Rosalía y el actor estadounidense Jeremy Allen White. Un mes después, llegaría la confirmación. Ahora, la pareja ya no se esconde y se muestran juntos en lugares públicos. De la mano ante los paparazzi, la cantante y el actor de Hollywood confirmaron a principios de diciembre que "lo que se ve, no se pregunta". Entonces, eran vistos por las calles de Los Ángeles. También han sido captados recientemente por Nueva York. Jeremy Allen White and Rosalia in New York City. pic.twitter.com/KJ9ZHHOYv2 — 21 (@21metgala) 3 de enero de 2024 Cabe destacar que en las últimas semanas, el actor de Shameless y After Everything se ha convertido en todo un fenómeno en redes sociales tras protagonizar la nueva publicidad de Calvin Klein. En ella, aparece posando en calzoncillos y mostrando su costado más sensual, algo que ha levantado pasiones entre miles de internautas.