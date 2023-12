Durante el pasado fin de semana, surgieron informaciones sobre un presunto altercado entre Pilar Rubio y la familia de Sergio Ramos. Después de semanas de especulaciones sobre una posible crisis en la pareja tras más de diez años juntos, el programa 'Fiesta' señaló el posible desencadenante de la situación problemática.

Según el programa de Telecinco, la tensión habría surgido de un conflicto teórico en el palco del Sevilla FC entre la presentadora y el clan familiar Ramos.

En el posado de la promoicón del nuevo programa de la presentadora, Pilar Rubio respondió a estas acusaciones, especialmente a las que sugieren un conflicto en el palco del Sevilla. Durante un evento, un reportero le planteó directamente la información: "¿Qué opinas sobre los rumores de problemas en el palco del Sevilla con la familia [de Sergio?", le preguntaron a la presentadora. Rubio fue contundente en su respuesta: "Se dicen tantas tonterías que es un poco alucinante... Yo, de verdad, practico kickboxing, no necesito pelearme con nadie", respondió con una sonrisa.

Estas han sido sus declaraciones acallando los rumores

"Nos amamos con locura, disfrutamos cada día juntos y eso, de momento, es así y seguirá siendo así", ha confirmado, calificando las informaciones relativas a la supuesta crisis de "tonterías". "De verdad, no os preocupéis, estamos bien, nos queremos mucho, somos muy felices, no estoy embarazada, no tenemos crisis", expresó la de Torrejón de Ardoz.

‘Make Up Stars': Así es la nueva aventura de Pilar Rubio en televisión

Pilar Rubio no estará sola en esta emocionante nueva experiencia televisiva, ya que contará con la compañía de dos destacadas personalidades de la industria del maquillaje que desempeñarán el papel de jueces permanentes.

En primer lugar, estará David Molina, reconocido por su trabajo como maquillador de celebridades de la talla de Victoria Beckham, Ashton Kutcher, María Sharápova, Susan Sarandon o la actriz española Michelle Jenner, entre otros.

Por otro lado, se sumará Camila Redondo, una destacada diseñadora, influyente en el ámbito de la belleza y ganadora del premio Ídolo 2023 a la mejor creadora de contenido Beauty.