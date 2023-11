La noticia de la ruptura entre Chenoa (48 años) y Miguel Sánchez Encinas fue uno de los momentos más impactantes del pasado fin de semana. El programa 'Fiesta' fue el primero en informar sobre la difícil situación que atravesaba la pareja tan solo un año y medio después de su boda en Mallorca, que fue tanto soñada como polémica.

En los últimos días, se ha especulado sobre el posible detonante de la ruptura, y Chenoa compartió algunos detalles con Beatriz Cortázar. Ahora, Miguel Sánchez Encinas ha hablado por primera vez sobre este tema.

¿Qué ha pasado estos últimos días?

Inicialmente, se consideraron problemas de convivencia y la posible presencia de terceras personas como posibles causas de la ruptura, información revelada por el entorno de Sánchez Encinas.

En este contexto, el programa 'Vamos a Ver' se acercó al médico especialista en Urología para preguntarle sobre su separación y la veracidad de esas razones. Nervioso y apresurado, Sánchez Encinas mostró reluctancia para ofrecer detalles, intentando apartar la mirada de las cámaras y dejando claro su deseo de no abordar el tema.

Estas han sido sus primeras palabras

"No tengo nada que decir" ha dicho rpáidamente a la prensa que ha salido al paso del urólogo. Unas palabras que no aclaraban cómo había sucedido todo ni en que punto se encuentran.

Así se pronunció primero Chenoa

En 'Y ahora Sonsoles', Beatriz Cortázar compartió que había tenido una conversación con Chenoa, quien deseaba aclarar algunos aspectos sobre su ruptura. La nueva presentadora de ‘Operación Triunfo 2023’ confirmó que la separación se había producido de manera "amistosa, en la que nos queremos y nos respetamos", según las palabras de la cantante a la periodista. De esta manera, parece que Chenoa y el urólogo no han terminado en malos términos.

Beatriz también abordó otra información que había circulado en los últimos días: “Estamos hablando de una situación que no vamos a dar por cerrada. Me dice que los dos necesitan tiempo y tranquilidad para saber dónde iremos”, comentó Beatriz, interpretando que "no hay nada cerrado, no veo que esté totalmente cerrado". Sin embargo, Chenoa quiso dejar claro que "no hay terceras personas, ni por él ni por ella”. La atención mediática en torno a su ruptura ha creado una situación algo "incómoda" para el urólogo, quien preferiría atravesar estos momentos con más privacidad, "sin cámaras cuando va al hospital”, concluyó.