El sábado pasado, el programa 'Fiesta' sorprendió con una noticia impactante: Chenoa (48 años) y Miguel Sánchez Encinas decidieron separarse de manera inesperada, tan solo año y medio después de contraer matrimonio.

Este ha sido el verdadero motivo de la separación

La periodista Lorena Vázquez ha proporcionado nuevos detalles sobre la ruptura de Chenoa con su esposo, el doctor Miguel Ángel Encinas, en el programa 'Espejo Público' de Antena 3. Según la colaboradora, una de las razones que podrían haber afectado a esta relación es el intento infructuoso de la pareja de tener un hijo.

A pesar de los esfuerzos, incluyendo tratamientos de congelación de óvulos, la pareja finalmente abandonó la idea, lo que podría haber causado desgaste y falta de ilusión. Aunque ambos compartían el deseo de ser padres, las opciones disponibles para ellos no tuvieron éxito.

Lorena Vázquez sostiene que, según la información que maneja, la ruptura no se debió a la presencia de una tercera persona, y Chenoa no estaba al tanto de tal situación si es que existía. La periodista sugiere que la pareja considera este momento como un "parón" en lugar de una ruptura definitiva, y están transmitiendo esta perspectiva a su círculo cercano. Algunos amigos no estaban al tanto de la separación.

Otro proyecto conjunto de la pareja era la reforma de una casa propiedad de Miguel Ángel, en la que planeaban establecer su hogar. Aunque mantenían apartamentos por separado, estaban trabajando en crear un hogar conjunto.

La cantante parece haber pasado página

Te puede interesar: Personajes Se desvela el tercero en discordia en la separación entre Chenoa y Miguel Sánchez

La cantante parece que ha pasado ya página y ya ha colgado fotos en sus redes sociales de sus habituales ejercicios. Además está volcada en su nuevo proyecto que estrenará dentro de 5 días junto a Noemí Galera, directora de la Academia de OT, la nueva edición de Operación Triunfo 2023 en Amazon Prime.