Isabel Pantoja, ajena al delicado estado de salud de Julián Muñoz: "Para ella esa persona no existe"

Tras recibir el alta hospitalaria el pasado lunes, Julián Muñoz continúa en estado grave y arropado por su entorno más cercano. Entre ellos se encuentra también su exmujer, Mayte Zaldívar, a pesar de la guerra mediática que protagonizaron en el pasado. En cambio, quien no querría saber nada del exalcalde de Marbella es Isabel Pantoja, según desveló el martes Paloma García Pelayo en 'Y ahora Sonsoles'.

La periodista reveló que la tonadillera permanece ajena a las informaciones sobre el delicado estado en el que se encuentra su expareja: "Isabel Pantoja lo está viviendo en la absoluta lejanía. Lo que he podido confirmar hoy es que tiene vetado absolutamente que se le hable, se le diga, se le mencione o nombre a Julián Muñoz y a Marbella".

"Me dicen que no sabe nada, que no quiere saber nada. Hay una barrera puesta por sus familiares más inmediatos de no decirle nada, porque para ella esta persona no existe", aseguró García Pelayo en el magacín vespertino de Antena 3.

Además, también quiso matizar por qué había incluido a la ciudad de Marbella en su información: "Lo digo porque, profesionalmente, también la ha suprimido del mapa. Está firmando muchas actuaciones, cada día más. La semana pasada firmaba dos más y están abriendo actuaciones para 2025".

"En una agenda enorme por toda España, Marbella y Málaga están suprimidas", subrayó la periodista: "Entiendo que no es que no le apetezca, es que probablemente ni se atreva a ir a Marbella. No es plato de buen gusto para ella, evidentemente".