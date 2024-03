En casa de Rose Hanbury y el marqués de Cholmondeley, la vida de lujo victoriano de los vecinos rurales de Kate y Guillermo

Gracias al drama de Kate y la crisis de credibilidad que atraviesa Buckingham Palace (por la pésima comunicación del culebrón real que comenzó en enero con la cirugía abdominal de la princesa de Gales), hemos conocido una historia colateral, la de lady Rose Hanbury, esposa del marqués de Cholmondeley, que no tiene desperdicio y también nos tiene muy entretenidos.

Si han visto 'Saltburn', la película que se convirtió en el 'blockbuster' sorpresa del verano, con Barry Keoghan, Rosamund Pike y Jacob Elordi mostrando los excesos y privilegios de la aristocracia británica, observarán que aquel lujo de rancio abolengo se queda corto aquí. Por no hablar del 'lujo silencioso' de la familia de 'Succession', que no le llega ni a la suela de los zapatos. La realidad, una vez más, supera la ficción. Tal es el poderío de la "casa de ensueño" en Houghton Hall, en Norfolk, a tres millas de la casa Anmer Hall, el retiro rural donde los príncipes de Gales disfrutan de las vacaciones escolares con sus hijos.

Obra maestra palladiana

Con sus majestuosos interiores, gloriosos terrenos e impresionantes curiosidades, Houghton Hall es una obra maestra de estilo palladiano de 1772 construida para sir Robert Walpole, la primera persona que ocupó el cargo de primer ministro del Reino Unido, y ancestro del actual morador, David Cholmondeley, el séptimo marqués de Cholmondeley, que conoció a la exmodelo e investigadora política Sarah Rose Hanbury en 2003, seis años antes de anunciar su compromiso y casarse. Actualmente, disfrutan de esta joya arquitectónica junto a sus tres hijos, dos mellizos Alexander y Oliver, de 15 años, Iris, una niña de 8.

El palacio tiene su propia web, donde muestra estancias, jardines y exposiciones, y donde se pueden concertar visitas (la casa se abrió al público en 1975). "Utilizamos la planta baja, y el segundo y tercer piso, donde están los dormitorios . El primer piso está ocupado principalmente por los salones de Estado. No sé cuántas habitaciones tenemos en total", ha explicado la señora de la casa a la revista 'The English Home", una de tantas publicaciones de diseño, fotografía y arte que se acercan al hogar de los Cholmondeley -pronúnciese 'Chumley'- que publican reportajes sobre el templo victoriano, en cuyas paredes cuelgan cuadros de Rubens y Van Dyck, y que ha recibido a ilustres personalidades, como Charlie Chaplin o la modelo Kate Moss, amiga del marqués desde sus primeros años como modelo.

Visita de Kate Moss

"Conocí a David cuando tenía 19 años y empezamos a salir en París. Es un gran amigo -contó la modelo el pasado mayo en un espléndido reportaje que 'Financial Times' dedicó a la finca y a los marqueses-. Íbamos de vacaciones a la Toscana; él conocía a toda esa gente interesante y yo lo acompañaba en el viaje. No había estado en su casa y un día pensé: 'Tengo que salir de Londres' y me invitó a Houghton Hall. Sabía que tenía una casa de campo, pero no sabía que era una casa señorial. Cuando llegué, pensé: '¿He muerto?' Estaba sentada en el césped con pavos reales y ciervos blancos, vestida con un vestido Galliano y despeinada".

Lord David es caballero del rey -a Isabel II le llevó la corona imperial en un cojín de terciopelo rojo; y ahora ejerce de secretario privado de Carlos III, a quien ayudó a vestirse cuando la coronación. Estudió con la élite en Eton y en la Sorbona de París, antes de instalarse allí un tiempo. Los veranos los pasaba en Houghton Hall con sus abuelos paternos (su abuela, lady Sybil, descendía de los Rothschild y de los Sasson, dos de las familias más ricas del Reino Unido).

Síndrome de Stendhal

El terreno de Houghton Hall ocupa 400 hectáreas y visitar la casa es una "sobrecarga emocional", escribió el 'Financial'. Hay un magnífico salón de mármol dedicado a Baco y suntuosos dormitorios temáticos. Una cama con el cabecero en forma de concha de Venus tapizado de terciopelo verde, y un museo de escultura al aire libre. Un 'tour' por la página de Instagram de Houghton puede provocarle al 'voyeur' un síndrome de Stendhal de manual.

"La casa es una mezcla del estilo tradicional de una casa de campo inglesa en la que hemos añadido objetos recogidos en nuestros viajes. Textiles impresos a mano, muchas alfombras bereberes marroquís y tejidos de Fez. Me encanta la forma en que agrega carácter y hace que un hogar sea inusual", asegura lady Rose a 'The English Home'. A su llegada a su nuevo hogar lo primero que hizo fue agregar una cocina familiar, "acogedora y relajada", con chimenea, televisión y un sofá grande. "Antes de eso, todo era muy funcional y David y yo teníamos que comer en el comedor todas las noches. Añadir una cocina familiar nos ha permitido vivir de una forma mucho más informal", asegura.

