Lluvia de críticas a Laura Escanes por la publicidad de esta campaña: "Me parece vergonzoso"

Utilizar a los menores de edad y a los bebés en campañas publicitarias siempre ha sido motivo de discusión en las redes. Aun así, todo parece estar controlado por algunas marcas hasta que esa publicidad llega a los influencers de manera directa y es cuando la gran mayoría de las personas la llegan a conocer. Este ha sido el caso de Laura Escanes.

La popular influencer catalana realizó unas stories en Instagram explicando lo difícil que resulta la conciliación familiar con los hijos. El tiempo que se presta a los más pequeños de la casa y como poder arreglarlo cuando eres madre o padre y no tener la sensación que no haces nada para ayudarles en su crecimiento.

La influencer catalana Laura Escanes. / EFE

Laura fue madre hace varios años junto a Risto Mejide y hace unos días habló sobre el tema en sus redes sociales acompañado de "paseadores de niños". Al parecer una empresa que se encarga de llevar a los niños a pasear por el parque en caso de no poder hacerlo los propios padres.

Esta idea, que se centra en "sacar a los niños a la calle por ti" y llevarlos a "las zonas de juegos más verdes de toda la ciudad", promete ser una válvula de escape para aquellos padres y madres que, atrapados en la vorágine de la vida moderna, encuentran complicado poder dedicar el tiempo deseado a la actividad al aire libre de sus hijos.

La campaña que hay detrás de todo

Al parecer y según explica esta usuaria de X, todo está pensado para promocionar una campaña en favor de la vista de los niños. Según Itziar Oltra, el tiempo de conciliación familiar entre padres e hijos es importantísimo y como se ven en las imágenes, todos los niños que salen en la campaña de esta nueva red social lo hacen con gafas. ¿Por qué?

Esta es la explicación según esta usuaria

Todo sería un invento del propio anunciante y de varias influencers como la atleta Ana Peleteiro para promocionar una campaña de una empresa de gafas conocida por sus planteamientos creativos, crear un nombre como "paseadores de niños" con arneses incluso crear su página web y un perfil de redes para que la gente busque a que se refieren con este nombre e introducir una nueva campaña a favor de los niños para concienciar a la población de que el uso excesivo de pantallas no solo afecta a los adultos sino que también a los que tienen alrededor.

Estas pantallas, tablets o incluso el propio móvil de los padres se están utilizando para entretener a los más pequeños en vez de sacarlos a jugar al parque. Lo que sí está claro es que se debe a una campaña para llamar la atención.

Los comentarios a la campaña

"Un anuncio que usa la falta de tiempo de las madres (padres y familias), la escasa conciliación, la falta de recursos y políticas públicas para hacer campaña, además cero inclusiva, no debería permitirse. No todo vale" "Me parece vergonzoso. Como si fueran perros. A los niños no se les pasea, se juega con ellos."