Son muchas las personas que buscan adelgazar y que pretenden que perder peso sea algo rápido, eficaz y sin efecto rebote. Pues bien: las dietas milagro no existen, aunque sí hay alternativas que pueden ayudarnos a perder unos kilos en un momento puntual.

Pese a que lo mejor siempre es buscar el consejo de un profesional para perder peso y mantener los resultados en el tiempo, hay opciones fáciles de llevar a cabo que se caracterizan por ofrecer una pérdida de peso rápida. Es el caso de una dieta que se ha popularizado últimamente y que permite no sólo adelgazar, sino también desintoxicar el organismo: es la dieta del limón.

Adelgazar 7 kilos en 5 días

La dieta del limón, que permite adelgazar hasta 7 kilos en 5 días, se caracteriza por ser baja en calorías y tener un efecto diurético, lo que facilita la pérdida rápida de peso. Asimismo, se trata de una dieta depurativa que se permite eliminar toxinas del cuerpo y limpiar el sistema digestivo y los riñones.

No obstante, la dieta del limón no se puede mantener a largo plazo (sólo se debe prolongar un máximo de 5 días), ni se recomienda para personas con problemas de salud crónicos o molestias gástricas. Además, no se debe recurrir a ella de manera continua ni repetirse antes de los dos meses.

¿Cómo funciona la dieta del limón?

El limón es una fruta rica en minerales como potasio, hierro y magnesio. Asimismo, contiene una alta cantidad de vitamina C. Gracias a estas propiedades, el limón está considerado como un aliado para fortalecer el sistema inmunológico, promover la formación de colágeno y contribuir a la cicatrización de heridas. Además, tiene pocas calorías, produce un efecto saciante, facilita la digestión de los alimentos y promueve la eliminación de líquidos del cuerpo, lo que ayuda a la eliminación de toxinas.Al limón también se le atribuye la capacidad de acelerar la quema de grasas, lo que lo convierte en un complemento perfecto para muchas dietas.

Zumo de limón en ayunas

El primer paso para adelgazar con la dieta del limón comienza al levantarte. En ayunas, debes tomar un vaso de agua tibia con limón.

Limón como aderezo

A lo largo del día, debes agregar zumo de limón a tus platos. Puede ser un aderezo perfecto para ensaladas o un excelente ingrediente para sopas adelgazantes. También puedes utilizar limón para aderezar carnes y pescados a la plancha.