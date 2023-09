Cada vez es más común que las celebridades utilicen su fama para ganar notoriedad y obtener ingresos adicionales en plataformas compartiendo contenido más atrevido. La última figura en sumarse a esta tendencia, sorprendiendo a muchos, es Gema Aldón, antigua colaboradora de 'Sálvame' y participante en la última edición de 'Supervivientes'. La hija de Ana María Aldón compartió la noticia a través de sus redes sociales.

En una extensa publicación en su cuenta de Instagram, Gema Aldón expresó su amor por su cuerpo y destacó la transformación positiva que ha experimentado, a pesar de los desafíos de salud que enfrentó en el pasado. Esta decisión marca un nuevo capítulo en su carrera y en su relación con su imagen corporal.

La hija de Ana María Aldón (expareja de José Ortega Cano), Gema, ha anunciado en su Instagram que ha abierto una cuenta de OnlyFans, una web de suscripción en la que los usuarios pagan por ver contenidos exclusivos, en su mayoría de contenido erótico o sexualmente explícito.

"Me encanta la persona que soy ahora. Me encanta el físico que tengo y me parecía imposible que eso sucediera, por el TCA tan grave que arrastraba durante tantos años…", comenzaba exponiendo Aldón, que se hizo muy conocida a raíz de su participación en el 'Reality' de Telecinco, de donde salió precipitadamente por culpa de una lesión en el brazo.

"Me costó mucho trabajo reconciliarme conmigo misma y entender el valor que realmente tiene la comida… ¡Ya eso se acabó! Y me miro fantástica y lo más importante con toda la confianza del mundo en mí misma", decía sobre la superación del trastorno alimentario que la aquejó.

"Dicho todo esto estoy encantada de invitaros a mi página de Onlyfans", decía por fin, junto a un vídeo en el que se la puede ver en ropa interior posando en una gran cama redonda. De momento, su contenido será solo de índole erótica y no explícita.

El anuncio despertó todo tipo de comentarios, muchos de ellos alabando su valentía y que haga con su cuerpo lo que quiera, pero también muchos críticos, hasta el punto de que a las pocas horas Gema Aldón limitaba los comentarios en el post, haciéndolos invisibles e impidiendo nuevas opiniones. Finalmente, debido a la avalancha de comentarios, la hija de la modista borró el post que había publicado.