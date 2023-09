Mario Vaquerizo tuvo un estreno polémico en 'TardeAR', el nuevo programa de Ana Rosa Quintana para amenizar las jornadas vespertinas de Telecinco en Mediaset. Uno de los puntos de la mesa de debate fue el caso Luis Rubiales de hace apenas dos semanas. La opinión del marido de Alaska, que también es contertulia en dicho programa, levantó muchas críticas en medios y en las redes sociales. Incluso, sus palabras provocaron un revuelo en el mismo programa.

La cadena promocionó el estreno durante las últimas semanas, asegurando que realizaría un formato "revolucionario" y que nada tendría que ver con El programa de Ana Rosa, el magacín matinal que Quintana ha presentado durante los últimos 18 años.

El nuevo programa de la reina de las mañanas coincidió con la rueda de prensa que daba Montse Tomé, la nueva seleccionadora del Fútbol Femenino, en la tarde del pasado lunes, en la que daba a conocer la lista de jugadoras que participarán en la próxima convocatoria de partidos.

Al abrir el debate, Mario Vaquerizo comentó lo siguiente: "Yo no sé lo que hay que hacer con Rubiales, porque es una situación bastante difícil". Pero, a continuación, soltaba el órdago: "Yo no me voy a posicionar, pero creo que sí agradecería por parte de las chicas que han sufrido todo eso, que fueran más claras y más valientes y decir 'esto ha sido así', porque si no nos basamos en suposiciones". Una opinión que rápidamente se ha viralizado.

Avalancha de críticas a Vaquerizo

Las palabras de Mario en el programa vespertino de Ana Rosa se han viralizado por todas las redes sociales. Ha habido todo tipo de reacciones, sobre todo negativas.

"No sé qué quiere decir Mario Vaquerizo cuando pide 'claridad' a las jugadoras de la Selección, ni Xavier Sardà cuando una parte de él piensa que "no monten tantos pollos, que jueguen y se dejen de historias", comenta uno.

No sé qué quiere decir Mario Vaquerizo cuando pide "claridad" a las jugadoras de la Selección, ni Xavier Sardà cuando una parte de él piensa que "no monten tantos pollos, que jueguen y se dejen de historias".



O, quizá, no quiero saber. Eso sí, Ana Rosa bien feminista. | #TardeAR pic.twitter.com/eNgmXHfCoo — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) September 18, 2023

Algunos usuarios de las redes sociales ya atacaron al programa en su inicio que le llevó a ser tendencia en Twitter. Esta es otra de las muchas opiniones que se vertieron en las redes: "Mario Vaquerizo explicando a las víctimas de abuso cómo ser buenas víctimas de abuso. Empieza fenomenal #TardeAR, la verdad".