Úrsula Corberó volvió el pasado 8 de septiembre a las pantallas con 'El cuerpo en llamas', la serie que cuenta la historia del crimen de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

La historia todo lo que pasó antes, después y durante la noche del 4 de mayo de 2017, cuando se encontró el cadáver carbonizado de Pedro Rodríguez en un coche calcinado. El proceso de juicio con jurado popular comenzó el 3 de febrero de 2020, donde ambos, también agentes del cuerpo de seguridad, enfrentaron acusaciones por el homicidio de Rodríguez en la madrugada del 1 de mayo de 2017. Además, se les imputaba la ocultación del cadáver en el maletero de su vehículo y su posterior traslado al Pantano de Foix, donde fue incinerado.

Muy feliz con estar promocionando El cuerpo en llamas, serie en la que da vida a Rosa Peral, la actriz catalana ha conquistado de nuevo a los espectadores, que alaban especialmente su actuación junto a Quim Gutiérrez y José Manuel Poga.

Úrsula Corberó, en una de sus entrevistas en 'La Script', le confesó a María Guerra que padece una enfermedad desde pequeña, algo que le provocó no ser demasiado popular en el colegio.

"A mí me bajó mi primera menstruación con 17 años"

Coberó, que se encuentra de promoción, desveló en la conversación con Guerra la enfermedad que sufre desde pequeña y con la que ha tenido que convivir toda la vida. Además, ha confesado que ya tenía ese problema en el colegio.

"No lo he dicho nunca porque suena un poco mal, pero tengo un retraso óseo de cinco años. Claro, ahora no se nota porque tengo el cuerpo de una de 30 en vez de una de 34", aclaró la artista. "A mí me bajó mi primera menstruación con 17 años. Muy fuerte", verbalizó.

Ahora mismo no es un problema para ella, ya que ha aprendido a vivir con ello y no es algo que le impida hacer vida normal. Sin embargo, cuando era más pequeña y estaba en pleno desarrollo, la situación se volvió algo más complicada. Su cuerpo no se desarrolló tan rápido como el de otras niñas de su edad: "Es que a mí me empezaron a crecer los pelillos del sobaco con 17 años. Eso hizo que, con 15, mis amigas ya utilizaran la XS de Berskha y yo con la talla 14 de Zara Kids".

Además, la catalana ha visitado a Ibai Llanos, al que tenía ganas de conocer desde hacía tiempo. Entre risas y muy buena química con el 'streamer', la actriz reveló que es una persona que aunque se enfada mucho se le pasa muy rápido: "Soy Leo. Soy fuego y soy como los felinos, que sacan la garra". La intérprete de 'La casa de papel' también contó que entre sus contactos del teléfono tiene a Madonna, con la que tiene una divertida anécdota sobre cómo se conocieron.