Ya está más que confirmado: Rauw Alejandro y Rosalía han decidido poner fin a su relación.

Después de que la revista People lo sacara a la luz y todos los medios se hicieran eco comenzaron a surgir rumores sobre una posible infidelidad, algo que el cantante puertorriqueño ha querido desmentir a través de su cuenta de Instagram.

Pero hay algo que no cuadra.

El comunicado de Rauw Alejandro sobre la ruptura y los rumores de infidelidad

"Durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí".

"Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad. Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir".

"Sin más nada que añadir, a mis fans los amo mucho, gracias por estar ahí".

La versión del puertorriqueño no encaja

Su afirmación de que la ruptura ocurrió "hace unos meses atrás" no encaja y existen pruebas que parecen contradecir su versión. El periodista e influencer Abel Planelles las ha recogido para un video de TikTok.

La pareja lanzó un EP que narraba su historia de amor en marzo y anunciaron con 'Beso' su compromiso matrimonial, todo un éxito y una declaración pública de amor.

En abril, Rauw Alejandro y Rosalía actuaron juntos en Coachella presentando sus últimas canciones en conjunto, demostrando que su relación estaba en su mejor momento.

El mes de mayo publicaron un vídeo en TikTok donde Rosalía imitaba a Rauw Alejandro, dejando ver la buena sintonía entre ambos y en junio el puertorriqueño respondió al vídeo.

Además, durante el Primavera Sound, Rosalía dedicó emotivas palabras a su pareja sobre el escenario y el 12 de junio, en su aparición en 'El Hormiguero', Rosalía hablaba apasionadamente sobre su relación con Rauw Alejandro y cómo estaban planeando la boda. Incluso tenía en mente el vestido de novia.

Teniendo en cuenta todos estos acontecimientos, resulta extraña y cuestionable la afirmación de Rauw Alejandro de que la ruptura ocurrió hace meses, ya que los momentos compartidos públicamente indican que su relación estaba en un excelente momento hasta hace muy poco.

Ante estas aparentes inconsistencias, surge la duda de si Rauw Alejandro está siendo completamente sincero en su comunicado.