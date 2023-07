Cristina Pedroche desvela todos los detalles sobre el parto de su primera hija: Laia Pedroche Muñoz. El pasado 14 de julio, la presentadora y Dabiz Muñoz eran padres de su primera hija. En los primeros días, siendo madre, Cristina Pedroche ha asegurado sentirse "sobrepasada" por tantas emociones y ha mostrado su cambio físico tras el parto.

Aprovechando que “psicológicamente” se encontraba mejor, la popular presentadora ha querido conversar con sus seguidores acerca del parto. "Si no lo he hecho antes es porque ha sido tan salvaje y bonito que no quería que el odio que sé que vendrá cuando conteste algunas cosas me pudiera afectar", justifica anticipándose a las preguntas de los 'haters' o seguidores más críticos.

¿Por qué Cristina Pedroche aparece con una gasa en las fotos?

Una de las primeras preguntas en ser respondida por Cristina Pedroche ha sido sobre la gasa con la que se le puede ver en varias fotos. "¿Ha sido parto natural o cesárea?", preguntaba una de sus fans. El parto de Cristina Pedroche ha sido parto vaginal y natural. "Si hubiera sido cesárea, en tres horas después del parto (como en esta foto), no creo que hubiera podido estar así bien de pie. Lo que llevo es un empapador porque en las horas posteriores se sangra bastante. A día de hoy ya sangro muy poco, pero hay mujeres que se tiran sangrando toda la cuarentena", responde.

Con la pelota de pilates en la ducha para aliviar el dolor

"Llevaba una semana y media con dinámica de parto, con pródomos, pero nada de dolor y eso ya me estaba haciendo borrar el cuello del útero y empezar con la dilatación. El día 13 a las 4 de la mañana empezaron las contracciones con intensidad, pero venían cada 6-10 minutos, todavía no eran regulares. Así que estuve en la cama tumbada y concentrada en la respiración cada vez que venía una ola uterina más intensa. Fui cambiando de posición según me iba pidiendo mi cuerpo. Desde las 8 de la mañana ya estuve hablando con mi matrona Ana Hernández y me recomendó meterme la pelota de pilates en la ducha y la verdad que me alivió bastante".

¿Cuántas horas estuvo de parto Cristina Pedroche?

"Después me metí en la piscina y estuve hasta las 20.00 horas ahí. Todo el rato hablando con la matrona y ginecóloga que me iban supervisando. El agua me ayudó a sentirme menos pesada y aunque la intensidad era cada vez mayor, me ayudaba bastante los masajes con presión en la zona lumbar cuando venía la contracción. Entre una y otra me relajaba muchísimo, incluso pude comer. A las 21.00 horas ingresé de casi 5 centímetros en el hospital HM de Montepríncipe y Laia nació a las 00.10 horas ya el día 14 de julio".

¿Con o sin epidural?

Cristina Pedroche no se puso epidural en el parto. "Estaba muy tranquila y no me acordé de ella. En el curso de hipnoparto de 'Parto positivo' me enseñaron muchísimos recursos para gestionar el dolor y yo me construí mi propia escalera para ir eligiendo una cosa u otra según fueran aumentando la intensidad de las olas uterinas, y la epidural estaba la última de mi lista. No me tuvieron que poner ninguna medicación, ni tuve desgarro, un pequeño punto que ya se ha reasorbido. La respiración fue mi gran aliada".

"No puedo más, me voy a morir"

"Había leído y hablado tanto con las chicas de 'Parto positivo' que sabía que había mujeres que cuando ya les quedaba muy poco para dar a luz decían: no puedo más, me voy a morir. Y que después incluso algunas no se acordaban de haberlo dicho. Cuando yo dije esa frase fui totalmente consciente de estar diciéndola y aunque el dolor era muy fuerte sonreí porque sabía que ya estaba todo hecho, que en pocos minutos conocería a mi hija": Laia Pedroche Muñoz.

Estreno del nuevo programa de Cristina Pedroche

'Password', el programa presentado por Cristina Pedroche llega a Antena 3 el próximo viernes 28 de julio con una versión renovada y especial para el prime time, ocupando el hueco que 'Tu cara me suena 10' ha dejado. David Bustamante, Chenoa, Antonio Resines, Dabiz Muñoz, Ana Milán, Lorena Castell y Santiago Segura serán algunos de los famosos que participarán en estas cuatro primeras entregas especiales, desconociéndose cuándo llegará su tira diaria.