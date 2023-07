Kiko Rivera, que lleva meses alejado de la atención mediática y las controversias durante varios meses, ha compartido una publicación en sus redes sociales donde ha dado nuevos detalles sobre su estado de salud.

"Hoy es un día importante para mi vida, hoy salimos de dudas con el cateterismo. Una parte de mi corazón no funciona en condiciones, pero no se alarmen todavía sigo vivo y con ganas de vivir", comienza en su último post de Instagram, Kiko Rivera. El DJ ha expresado su agradecimiento a todas las personas que han ido a visitarlo y estar a su lado durante estos días.

"Quiero agradecer a Dios por darme otra oportunidad para ver crecer a mis hijos (ellos son el motor de mi vida) y también enmendar mis errores que no son pocos (aunque todos cometemos)", ha continuado, queriendo agradecer a su mujer Irene Rosales su apoyo: "No quiero olvidarme de mi mujer, lo más importante de mi vida, sin duda, gracias Irene, te amo por encima del mundo. De mis compadres por estar conmigo a todos horas conmigo aquí os quiero".

Isabel Pantoja, la madre de Kiko Rivera, también ha mostrado su apoyo durante esta difícil etapa, tal como se menciona en la publicación: "Gracias mamá por venir a verme por pasar esa tarde juntos que para nosotros fue tan necesaria. Perdón, perdón por las formas, perdón por no saber controlarme y perder los nervios de una manera que no me caracteriza. Mi corazón necesita sanarse y para ello os necesito a todos y así va a ser".

"Me voy a tomar unos días después de las intervenciones necesarias para recuperarme y vuelvo lo antes posible", ha concluido.

El DJ reapareció recientemente en un evento en Chipiona. Durante su participación, sus fans observaron una notable pérdida de peso, un detalle que refleja su compromiso con un estilo de vida saludable tras sufrir un ictus en octubre de 2022, siguiendo las recomendaciones médicas.