"He estado un tiempo sobreviviendo y ahora estoy viviendo. ¡Disfrutar es ahora el siguiente paso!" confesó Almudena Cid en las páginas de la revista InStyle, reconociendo lo mal que lo pasó por su separación con el presentador de televisión Christian Gálvez a finales de 2021, tras más de una década de relación.

Ahora, se suma un nuevo capítulo a este escándalo. Resulta que a la familia de Almudena Cid no le han gustado las formas de Christian Gálvez, de ahí que la madre de la ex gimnasta le haya dedicado unas palabras.

Mina Tostado, la madre de Almudena, publicó en Instagram una publicación en la que a pesar de no referirse directamente (o con una mención) a su ex yerno, es una clarísima indirecta. En el post, titulado 'Anatomía de un manipulador emocional', describe a una persona manipuladora emocional con expresiones como "embauca con la palabra", "te cuestiona a ti y a tu salud mental", "no acepta su culpa", "usa el silencio para manipular", "se ríe de ti y te juzga" y/o "parece realmente una persona encantadora".

Este post provocó miles de reacciones negativas hacia la madre por haber hablado así del presentador. Muchos usuarios intentaron defender a Gálvez. "Te puede gustar más o menos, pero no está haciendo nada malo para que esta señora venga a llamarlo incluso manipulador. Me imagino que cuando estaban juntos era una persona bella, pero ahora es lo peor porque después de 4 meses ya está con otra. Y el mínimo respeto se lo ha tenido, se dejaron y unos meses después está haciendo su vida", escribió uno de los usuarios en los comentarios de la publicación.

Ahí fue cuando Mina se encendió y entró directamente al trapo. "Tú qué sabrás desde cuándo está con otra. Ha sido un mentiroso toda la vida", sentenciaba.

El matrimonio que destrozó a Almudena

Almudena Cid afirmó en las páginas de Lecturas que "el final" de su matrimonio la "destrozó y anuló". "Sentía dolor en todo mi ser. Me veía como una persona desgraciada", cuenta la exgimnasta, que revela un horrible episodio donde pensaba en terminar con todo girando el volante de su coche mientras conducía. "Fueron varios días, no un solo día. Me asusté cuando me di cuenta de que lo estaba pensando todos los días a todas horas", relata.

Y es que, estuvo "muy mal durante meses, sintiendo que había hecho algo muy mal". Además, entristecía a todos los que le rodeaban: "Verme a mí era ponerse a llorar mi padre, llorar mi madre... Yo estaba generando eso. Pobrecitos", recuerda la actriz.

Señala que "15 años dan para conocer mucho a la otra persona, por más que no haya visto cosas que tendría que haber visto". Y recuerda: "Aunque haya visto actos crueles, no los identifiqué como tal por cierta incapacidad emocional, para no sufrir más".