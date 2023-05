"He estado un tiempo sobreviviendo y ahora estoy viviendo. ¡Disfrutar es ahora el siguiente paso!", confesó Almudena Cid en las páginas de la revista InStyle, reconociendo lo mal que lo pasó por su separación con el presentador de televisión Christian Gálvez a finales de 2021, tras más de una década de relación. Un punto de inflexión en la vida de la actriz ha derivado a que empiece de cero una nueva etapa.

Aun así, no ha olvidado el horrible año que pasó y ha decidido sincerarse este miércoles en las páginas de Lecturas, donde asegura que "el final" de su matrimonio la "destrozó y anuló".

"Sentía dolor en todo mi ser. Me veía como una persona desgraciada", cuenta la exgimnasta, que revela un horrible episodio donde pensaba en terminar con todo girando el volante de su coche mientras conducía. "Fueron varios días, no un solo día. Me asusté cuando me di cuenta de que lo estaba pensando todos los días a todas horas", relata.

Y es que, estuvo "muy mal durante meses, sintiendo que había hecho algo muy mal". Además, entristecía a todos los que le rodeaban: "Verme a mí era ponerse a llorar mi padre, llorar mi madre... Yo estaba generando eso. Pobrecitos", recuerda la actriz.

Señala que "15 años dan para conocer mucho a la otra persona, por más que no haya visto cosas que tendría que haber visto". Y recuerda: "Aunque haya visto actos crueles, no los identifiqué como tal por cierta incapacidad emocional, para no sufrir más".

Finalmente, realiza una reflexión muy sabia: "Si estar enamorada tiene que ver con el concepto que yo tenía hasta ahora, no puede ser", reflexiona Cid. "No hay que aceptar cosas que no se pueden aceptar. Sufrir, no".