Laura Escanes vive un período muy favorable en su carrera profesional. La famosa influencer acaba de participar como presentadora en un programa de realidad para la televisión catalana y su éxito parece imparable. Sin embargo, ¿qué está pasando en su vida amorosa? Recientemente, han surgido rumores de separación con Álvaro de Luna, los cuales Laura ha abordado en sus redes sociales: "No deseo sentir esta presión".

Tras siete años juntos, Risto Mejide y Laura Escanes pusieron fin a su relación en septiembre del año pasado. Durante ese tiempo, compartieron momentos muy felices y tuvieron a su hija Roma, quien ahora tiene tres años.

Según informó el medio 'El Periódico', perteneciente al mismo grupo editorial que Diario de Mallorca, se rumoreaba que Laura Escanes habría tenido un romance extramatrimonial con el famoso youtuber Mr. Jagger, reconocido por sus vídeos y su participación en el evento de boxeo organizado por Ibai Llanos, donde se enfrentó a David Bustamante.

Antes de la ruptura, Risto Mejide y Laura Escanes tenían un podcast en el que compartían detalles de su vida en pareja. Ahora, Laura continúa con un programa de entrevistas en el que recibe a algunos de los jóvenes más populares del país, también participó en 'El desafío', un programa de Antena 3 presentado por Roberto Leal y su proyecto más reciente ha sido un reality show en la televisión catalana. Sin embargo, ha llamado la atención que su actual novio, Álvaro de Luna, apenas aparece en sus publicaciones en redes sociales, y viceversa.

Debido a esto, han surgido numerosos rumores sobre una posible separación de la pareja. Para aclarar la situación, la influencer ha compartido una publicación en Instagram al respecto. "Estamos en un momento profesional buenísimo y eso a veces implica coincidir menos; que cuando nos hemos visto no nos hemos hecho fotos o no las hemos compartido en redes; que cada uno decide qué publicar y que no". "A veces hacen que tengamos menos ganas de publicar algo; a veces me cuesta más publicar por estas cosas, no quiero sentir esta presión", ha sentenciado Escanes.