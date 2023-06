Una de las parejas más conocidas del ámbito mediático en España es, indudablemente, Sergio Ramos y Pilar Rubio, que iniciaron su relación hace más de una década.

A lo largo de su unión, han dado la bienvenida a cuatro hijos: Sergio, Máximo Adriano, Alejandro y Marco. Sin embargo, recientemente han tomado una decisión drástica en cuanto a sus vidas.

Pilar Rubio, reconocida colaboradora de 'El Hormiguero', ha admitido que, en ocasiones, se ha sentido abrumada por tener una familia numerosa. En una entrevista con 'Hola', confesó: “¿Por qué no lo he pensado antes? Hay días que la situación me supera un poquito”. También se le preguntó si contaba con ayuda en casa, como asistentas que pudieran echarle una mano en las tareas domésticas.

Pilar Rubio evadió la pregunta y respondió: "Mi hijo Sergio me ayuda", haciendo referencia al mayor. “También Marco. Van siendo más responsables e independientes. Ya no tengo que estar detrás de ellos para que se vistan”, declaró. Sin embargo, el periodista insistió en la pregunta: “Me refería a si contáis con nannies”. La respuesta de Pilar Rubio sugiere que no desea confirmarlo o que, efectivamente, no cuentan con personal doméstico en su residencia: "Mi madre está ahora en casa con el bebé".

Pilar Rubio dejó claro en esta conversación que ni ella ni Sergio Ramos tienen intención de tener más hijos. Sus ocupadas agendas laborales, sumadas al hecho de que ya tienen cuatro hijos, les impiden ampliar su familia. Aunque habían expresado en varias ocasiones su deseo de tener una hija, han renunciado definitivamente a buscarla. Sergio Junior tiene siete años, Marco tiene cinco, Alejandro tiene tres y Máximo Adriano es el más joven de todos, ya que cumplió su primer año el verano pasado.

Cuando se le preguntó si el defensa sevillano ayudaba en las tareas del hogar, Pilar Rubio salió en defensa de su marido. Aclaró que las responsabilidades diarias no se organizan de manera estricta y agregó que "depende del día". Si, por ejemplo, ella está cenando o tiene que alimentar al bebé, "él está ahí pendiente. Es lo que corresponde en ese momento", reveló.