El próximo lunes, 19 de junio, tal y como adelantamos en exclusiva las Mamarazzis, es el día que los hijos de Shakira y Piqué, Milan y Sasha, abandonarán Barcelona, tras disfrutar de unos días con su familia paterna. Tras 15 días en Barcelona, bajo la custodia de Gerard Piqué, los pequeños regresarán junto a su madre y será el exfutbolista quién tome un avión para acompañarles, igual que hizo Shakira el pasado 4 de junio, cuando viajó a Barcelona por última vez.

Piqué ha aprovechado al máximo la estancia de sus hijos en Barcelona y no se ha separado apenas de ellos. La primera parte del periodo vacacional estival, tras el curso escolar, tal y como negoció la expareja a través de sus abogados, le correspondía a él y ha querido recuperar el tiempo perdido con sus pequeños. Su entorno nos asegura que han vivido el reencuentro con emoción y poco más ha trascendido de cómo han pasado estas dos semanas. Ayer, martes, las cámaras de Europa Press fueron testigos de una actividad muy especial para Sasha, el menor de los hermanos. Gerard Piqué, decidió llevarle a su antiguo colegio para visitar a sus excompañeros de clase y participar en un festival de piano en su colegio de Sant Just Desvern. Piqué prefirió quedarse en el interior del coche para evitar a la prensa y asi facilitar que el pequeño viviera el reencuentro con sus compañeros en la intimidad. Tras más de una hora, ambos regresaron a casa junto a Milan. Es de las pocas imágenes que nos dejan de su paso por Barcelona.

Shakira, centrada en su familia y… ¿un poco más lejos de Lewis Hamilton?

Mientras siguen sonando fuertes rumores sobre su incipiente relación con el piloto de Fórmula 1, su nuevo gran amigo Lewis Hamilton, Shakira permanece pendiente de la evolución del estado de salud de su padre, recientemente operado en Cartagena de Indias, Colombia, para instalarle una válvula en el cerebro, para así frenar la acumulación de líquido cefalorraquídeo que padece. Aunque en las últimas horas el nombre de Juliana Nalu, una famosa modelo brasileña, se ha entrometido en nuestras ilusiones de ver a Shakira de nuevo enamorada: Unas fotografías de Lewis Hamilton y la joven modelo en un restaurante han hecho tambalear nuestras teorías. Ninguno de los dos ha publicado instantánea alguna juntos, pero en sus redes sociales aparecen fotografías en los que coincide la misma decoración del local. Habrá que seguir de cerca este nuevo culebrón.

De momento, seguimos atentas a las negociaciones entre Shakira y su expareja sobre el calendario estival de sus hijos y aún es una incógnita cómo repartirán las vacaciones de verano para que los niños puedan disfrutar de sus dos progenitores. Siguen las desavenencias entre ellos y los abogados de ambas partes continúan trabajando.

Lo que es seguro es que Milan y Sasha no acudirán a la boda de su tío, Marc Piqué, hermano de Gerard. La boda se va a celebrar el próximo viernes 23 de junio en Llavaneres (Barcelona) y era deseo de los Piqué que los pequeños asistieran, como es lógico. No podrás ser y, pese a que el entorno de la familia no quiere dar detalles ni entrar en polémicas, parece ser que hubo varios intentos para que los niños pudieran estar presentes y, según nos cuentan fuentes conocedoras, Shakira decidió no “facilitar” el deseo de la familia Piqué. ¿Las razones? Las desconocemos.