En los últimos días, han surgido numerosos rumores que insinúan que entre Shakira y Hamilton hay algo más que una simple amistad. Sin embargo, no podemos olvidarnos de Tom Cruise, que se ha visto envuelto en un triángulo amoroso.

Recientemente, Shakira ha realizado un viaje a España. Aunque muchos creían que su visita se debía a que sus hijos pasarían tiempo con su padre, Gerard Piqué, había otro motivo de peso: Lewis Hamilton. La colombiana asistió a una carrera de Fórmula 1 celebrada en la Ciudad Condal, ya que el piloto la había invitado a su exclusivo camarote VIP. Pero eso no es todo, después se les vio a ambos cenando con otros amigos, lo cual dejaba claro que entre ellos había algo más que una simple amistad.

Sin embargo, esta no es la única relación que se entrelaza en este enigma. Según el Daily Mail, Tom Cruise también formaba parte de este peculiar triángulo amoroso. Se dice que Shakira también había estado coqueteando con él. De hecho, una fuente reveló al portal de noticias que el actor afirmó tener una química increíble con la cantante: "Tenían una química increíble y se lo tomaban como un juego de niños que estarían saliendo en poco tiempo". "Fue una gran mella para el ego de Tom, le dolió aún más porque considera a Lewis un amigo", añadió otra fuente.

Por otro lado, según US Weekly, Shakira considera estos rumores como una tontería y afirma haberse divertido mucho en la Fórmula 1 con Tom Cruise, pero no tiene ninguna intención de llevar su relación más allá de la amistad. "Shakira la pasó muy bien saliendo con Tom en la F1, pero no tiene interés en salir con él", cuenta una fuente y añade: "Tom fue realmente agradable y ella disfrutó de su compañía, pero no está enfocada en salir con él ni con nadie más en este momento".

"Shakira ha visto los rumores en línea de que Tom la ha estado cortejando, y cómo los fanáticos están interviniendo con sus opiniones, pero cree que es divertido porque simplemente no es cierto. Se divirtió mucho cuando charlaron, pero hasta ahí han llegado las cosas", concluyó la fuente.