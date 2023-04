Dulceida y Alba anunciaron su separación un 15 de octubre de 2021 y desde entonces, aunque han mantenido una relación de amistad, ninguna de las dos ha tenido otra relación amorosa. De hecho, aunque ninguna ha confirmado nada, hay rumores de que podrían haber retomado su relación.

El pasado mes de febrero, se estrenó un capítulo del programa de Jesús Calleja con la influencer y esta se sinceró: "Es el amor de mi vida y creo que yo el suyo. Ahora tenemos muy buena relación". Jesús Calleja hizo que Aida abriera su corazón para hablar de su vida personal e incluso le pidió que le mandara un mensaje. "Que la quiero", dijo Aida, que desveló que había estado hablando con ella ese día: "Hoy le he contado un poco la experiencia, estoy hablando un poquito del viaje con ella".

Las pruebas de que Dulceida y Alba vuelven a estar juntas

Ayer se estrenó el primer programa de 'En todas las salsas' en Mtmad, dirigido por Laura Fa y presentado por Iban García. Abel Planelles, que fue invitado al estreno junto con Yenesi y Between my clothes, desveló que Dulceida y Alba se han dado una segunda oportunidad y no se escoden, ya que se besaron en público en el cumpleaños de Susana Bicho, a finales de febrero.

Confirman que también se las ha visto besándose en el reservado de una discoteca y de compras juntas. Además, en los comentarios de los vídeos de TikTok de Alba, muchos usuarios han comentado sobre una posible reconciliación y la influencer les ha dado like como si lo cofirmara. Algunos también se han dado cuenta de que las influencers han estado en el mismo sitio muchas veces y han compartido momentos, por lo que ambas han subido en redes sociales. En la última entrevista que hizo Dulceida con Nil Ojeda, esta confesó que su corazón estaba "muy contento" y que veía su maternidad más cerca, por lo que todo apunta a que se están dando otra oportunidad.