La influencer Aida Domènech, más conocida como Dulceida en redes sociales, ha publicado este mediodía "una de las decisiones más duras de su vida" desde que es famosa: ha roto su relación con su mujer, Alba Paul.

El pasado mes de julio y después de varios días de rumores, Dulceida compartió en sus redes que se había separado temporalmente de su pareja tras cinco años de matrimonio. Fiel a su cercanía con sus casi tres millones de seguidores, la catalana se sinceró, visiblemente afectada, y aseguró que no estaba atravesando por el mejor momento de su relación y que Alba y ella habían tomado esta dolorosa decisión.

Nunca llegó a explicar los motivos que les habían empujado hasta ese punto. Además, tuvo que tomarse un descanso de las redes sociales por su salud mental. "Hoy hago un parón, hoy me voy. Necesito reconstruirme, necesito abrazarme y cuidarme para volver", confesó.

Esta noticia supuso un golpe para todos sus seguidores que afirmaron, incluso, "dejar de creer en el amor" pero seguían con la esperanza de que volvieran. Sin embargo, aunque se suponía que era algo temporal, este viernes han confirmado su definitiva separación a través de una publicación de Instagram.

"Posiblemente esto es lo que más me ha costado escribir en mi vida. Alba y yo hemos decidido seguir nuestros caminos por separado. Han sido unos meses muy duros, tristes, de conversaciones infinitas y la decisión más difícil que hemos tomado nunca.", ha confesado en la publicación Dulceida.

Afirman que se siguen queriendo pero que prefieren verse bien por separado: "Duele mucho ver que se acaba, pero el amor continúa en nosotras y siempre lo hará".

Las jóvenes compartieron su historia de amor desde el principio y han sido unas de las parejas más famosas de las redes sociales. Aida se ha sincerado diciendo que ha sido "un amor que me ha cambiado la vida, con el que he crecido y aprendido y he sido la persona más feliz del planeta. Un amor que ha traspasado fronteras y ha dado fuerza a muchos".

Da gracias a sus seguidores por acompañarlas en el camino con un pero "vamos a cuidar de nosotras mismas, a volar por separado".