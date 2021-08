Alba y Dulceida se han reencontrado en Ibiza colaborando con la misma agencia y, por tanto, pasando tiempo juntas. Aida Domènech lleva desde el mes de julio instalada en Ibiza donde cada semana se incorpora a sus vacaciones un grupo de influencers distinto y, en esta última, se encuentra Alba Paul.

Aida compartió el pasado sábado fotografías con el nuevo grupo donde se encuentra su exnovia, la cual también ha compartido imágenes en las que se intuye que han compartido espacios y que han estado con las mismas personas. A diferencia de Dulceida, Alba abandonó la isla el pasado domingo.

Hace un mes que Aida y Alba anunciaron su ruptura en redes sociales, afirmando que iban a estar separadas un tiempo. Desde entonces, no han subido ningún tipo de contenido juntas. "No estamos pasando un buen momento y hemos decidido pasar este mes separadas. Yo voy a estar en Ibiza y ella haciendo sus cosas", desvelaba Dulceida, llorando. "Creo que es algo muy nuestro. No sabemos qué va a pasar y os pido que nos respetéis. Son momentos difíciles, sé que nos queréis y necesitamos que no juzguéis ni hagáis daño porque estamos muy sensibles y cualquier comentario duele más de lo normal".

La pareja se casó en 2016 cuando llevaban dos años de relación, sin embargo, nunca formalizaron la unión a nivel legal.