Dulceida y Alba anunciaban su separación un 15 de octubre de 2021 y desde entonces, aunque han mantenido una relación de amistad, ninguna de las dos ha tenido otra relación amorosa.

A diferencia de algunas celebrities o influencers que, al poco tiempo de dejarlo con su pareja, presentan a su nuevo amor, ni Aida ni su exmujer han dado aún ese paso.

Desde ese momento en el que Aida Domènec, más conocida como Dulceida en redes sociales, habló de "una de las decisiones más duras de su vida", poco más se ha sabido de la relación que mantienen hasta ahora. El pasado jueves se estrenó el capítulo en el que Jesús Calleja viaja con Dulceida a Israel, donde la influencer se sincera sobre su relación con Alba Paul.

"Lo repetiría mil veces", confesó Aida, que conoció a Alba de fiesta y se enamoró perdidamente de ella después de haber estado toda la vida con hombres. "Es el amor de mi vida y creo que yo el suyo. Ahora tenemos muy buena relación", explicó Dulceida, que mantuvo una relación de 7 años con Paul con una celebración de boda de por medio.

Jesús Calleja hizo que Aida abriera su corazón para hablar de su vida personal e incluso le pidió que le mandara un mensaje. "Que la quiero", dijo Alba, que desveló que había estado hablando con ella ese día: "Hoy le he contado un poco la experiencia, estoy hablando un poquito del viaje con ella".

¿Por qué se separaron Dulceida y Alba?

Sobre el motivo de la ruptura, Dulceida contó que "se acomodaron" y que la relación "no funcionaba igual que siempre". De hecho, continúa hablando de todos los rumores que surgieron alrededor de su separación: "Me enrollaron con media España, con gente que ni conozco". Esto ha supuesto "un gran daño a las dos, pero de diferentes maneras. Siempre, durante los 7 años de relación, un grupo de personas me han puesto a mí como la mala, mucha gente decía que hacía lo que yo decía”.

La influencer reveló que llegó a recibir muchos insultos, por los que se vio obligada, incluso, a tomar medidas con una chica a la que acabó denunciando: "Fue captando a gente para incrementar el odio hacia mí y a veces hacia Alba".

Aida quiere ser madre

En cuanto a volver a enamorarse, Aida sabe que va a ocurrir en un futuro, pero aún no es el momento: "Ahora estoy tranquila, que es lo importante. Yo sé que soy muy enamoradiza y que tengo mucho amor que dar y recibir". Además, quiere ser madre y tiene claro que utilizaría el método ROPA si tiene hijos con una mujer, que consiste en fecundar los óvulos de una de las mujeres y ponerlos en el útero de la otra, en este caso, habría sido de Alba o de Aida, que en su momento lo hablaron. "Con su óvulo, yo gestaba al bebé. Esa era la manera de que fuese de las dos", explica.

Dulceida también habló cobre su bisexualidad y confesó que tiene preferencia por las chicas: "Creo que no voy a volver a estar en relación con un chico, me gustan más las chicas. Me cuesta más fijarme en un chico”.

Su momento más duro

También se abrió sobre el peor momento de su vida, que fue justo después de la ruptura que coincidió con la muerte de su abuela: “Empecé a ir a terapia a raíz de estar mal, de la ruptura, de la muerte de mi abuela, se me juntó todo. Más el acoso que no paraba de recibir en redes”.

A pesar de que las redes le hacen muy feliz, tuvo un mal momento en el que "era un globo totalmente deshinchado, me borré la aplicación y todo". A su vuelta, sin embargo, recibió mucho amor y se sintió muy acogida por sus seguidores.