El artículo en el que Jorge Javier Vázquez cargó contra Alaska y Mario Vaquerizo sigue generando multitud de reacciones. Una de las más destacadas ha sido la de Carmen Lomana, que ha arremetido contra el presentador desde su cuenta oficial de Instagram con una fotografía junto al cantante y representante.

"Jorge Javier ha arremetido contra él (Mario Vaquerizo) y contra su mujer Alaska, en un artículo cínico y vergonzoso. Si no piensas como JJ ya eres un ser detestable. En qué locura está cayendo, ni caso a este sectario. Mario, tú a seguir triunfando. Os queremos", dijo la 'socialité' en dicha publicación.

La reacción de Lomana también tuvo respuesta por parte de Mario Vaquerizo. El cantante y finalista de la tercera edición de 'Masterchef Celebrity' le puso una respuesta a la colaboradora de 'Fiesta' después de sus palabras contra Jorge Javier: "Chica guapa".

Cabe recordar que este miércoles Jorge Javier escribió un post en el que deja clara su postura sobre polémicas declaraciones de Mario Vaquerizo durante su visita a 'Déjate Querer': "Este es el post que más me va a costar escribir desde que estoy en Lecturas por lo que han significado en mi vida sus protagonistas: Alaska y Mario".

En el programa de Paz Padilla, el vocalista de Nancys Rubias llegó a comparar la situación que se vive actualmente en España con la dictadura franquista. "Yo, que vengo de una familia que ha vivido la dictadura y me decían lo malo que era, ahora me siento identificado con mis abuelos", afirmó en el formato de Telecinco: "No puedes decir lo que piensas. Se supone que habíamos avanzado mucho".

Unas palabras que han hecho estallar al presentador estrella de la cadena: "¿Crees que no podemos decir lo que pensamos? Entonces parece que escuchas poco a tu mujer compartiendo micrófono con un ser cuya única virtud conocida es vomitar falsedades e imputar falsos delitos con la misma facilidad que se dictan los números del euromillón".

Aunque no le menciona de forma directa, muchos usuarios han señalado a Federico Jiménez Losantos, ya que Alaska colabora en su programa de Es Radio: "Con un ser que muy poco tiene que ver con los ideales que tanto tú como ella apoyáis, hecho que no sería en absoluto cuestionable si no fuera porque la discrepancia la ejercita a través del insulto y la humillación", continúa diciendo el también conductor de 'Supervivientes', lamentando "el silencio cómplice de la gente que le rodea".