La actriz Itziar Ituño ha asegurado que el productor Javier Pérez Santana, en libertad con cargos tras ser denunciado por una presunta agresión sexual a la actriz Jedet en los Premios Feroz, también se acercó a ella en la fiesta posterior de la gala para proponerle un trío.

"En un principio pensé que era el típico borracho baboso que no conocía de nada y se me acercó a preguntarme si quería un trío. Después, cuando todo salió me di cuenta que había sido el mismo", ha asegurado, en una entrevista con Europa Press.

La actriz, que presenta su nueva película 'Irati', ha recordado que la gala de los Feroz tuvo un "tono muy reivindicativo" en voces de muchas mujeres. "Me parece un insulto que ocurriese esto porque la gala había sido rompedora y de pronto esto después de todo lo que se había dicho allí. Me parece bien que a esta persona le hayan vetado en posteriores premios para que no salga gratuita la cosa", ha destacado.

Ituño ha elogiado el protocolo llevado a cabo por la organización de los Feroz y aclara que se trata de un "problema social" y no de algo concreto de la industria. "Quizá antes no éramos tan conscientes de que eso hay que pararlo y cortarlo de forma radical", ha indicado.

La voz de Itziar Ituño se suma a la de otras personalidades que también han reconocido que sufrieron acoso por parte del productos durante la fiesta. Por ejemplo, el director de cine Marc Ferrer, conocido por películas como '¡Corten!', aseguró en su cuenta de Instagram que el 'modus operandi' de Santana era besar en la boca y en el cuello y tocar el culo. "Conmigo estuvo así en dos ocasiones durante toda la noche. Y todo el rato preguntándome qué tenía que hacer para acostarse conmigo", denunció.

Igualmente, el crítico televisivo y escritor Bob Pop ha relatado, en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press, que también sufrió al productor en la fiesta. "Cuando vi la foto del acusado, recordé que a mi me acosó porque vino tres veces a intentar comerme la boca, mientras yo intentaba esquivarle como podía", ha confesado.