Dani Rovira ha dicho adiós a su perro Buyo a través de una publicación en Instagram donde le ha dedicado unas emotivas palabras a su "amigo del alma". El cómico ha compartido unas fotografías de su perro junto a un texto en el que se despide de él y le dice cuánto le va a echar de menos.

"Compañero, hoy me has roto el alma en mil pedazos. Has decidido que ya era el momento de decirnos adiós. Y entre lágrimas te rindo estas palabras". Así comienza la dedicatoria en la que el Dani Rovira se muestra profundamente afectado por el fallecimiento de su perro Buyo.

Seguidamente, el actor recuerda su primer encuentro y el día en el que le adoptaron de una protectora de animales: "Parece que fue ayer cuando decidimos sacarte de la protectora y darte una oportunidad. Y tú, siempre sin quererlo, me diste la oportunidad a mí". Comparte que se siente roto, "como si le hubieran arrancado un trozo de su propio cuerpo", y espera, asimismo, haberle cuidado bien durante sus años de vida.

Por último, expresa su esperanza por que se encuentre en un lugar donde "haya millones de pelotas y peluches para destrozar y corretear" y se despide, finalmente, con las siguientes palabras: "Te quiero con todo mi ser, mi amigo del alma. Te amo. Formas parte de mi historia y yo de la tuya. Ojalá algún día llegue a ser la persona que tú veías en mí."

Dani Rovira siempre se ha mostrado como una persona que lucha en favor del bienestar animal. Es más, cuenta con la Fundación Ochotumbao que, junto con Clara Lago, fundaron para "conseguir recursos y dar visibilidad a asociaciones que luchen por personas, animales y medioambiente".

De hecho, con su espectáculo 'ODIO', que presentó en los escenarios de varias ciudades españolas y que se estrenó en Netflix, recaudó miles de euros para asociaciones sin ánimo de lucro de Málaga.

En él también muestra su amor por los animales dedicando unos minutos a contar una anécdota de su otro perro, Carapapa, que se volvió viral en redes sociales y con el que transmite una moraleja sobre la vida.