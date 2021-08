Dani Rovira, de vacaciones en Formentera.

"Decía Sabina: 'Al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver', y aquí tendré que corregir al maestro. Porque ya estoy deseando volver a esta isla que tan jodidamente feliz me ha hecho". Con esta frase ha acompañado el actor Dani Rovira una foto de la puesta de sol desde Formentera, donde ha pasado unos días de vacaciones acompañado de amigos.

Tras un año intenso en lo profesional, con la presentación, entre otros, de su programa 'La Noche D' de Televisión Española o el rodaje de 'Mediterráneo', la película basada en el trabajo que lleva a cabo la ONG 'Open Arms' para salvar la vida de miles de migrantes en alta mar, Rovira ha decidido tomarse un respiro y desconectar. Disfrutando de puestas de sol, bañándose en aguas formenterenses o haciendo de fotógrafo de una de sus acompañantes, así se ha podido ver al actor en la isla, en unas fotos que publica la revista 'Hola'.

Además, Rovira, que sufrió un cáncer hace un año, concretamente un linfoma de Hodgkin, ha aprovechado para volver a disfrutar de una de sus pasiones como es correr y compartirlo con sus seguidores. "Ha pasado ya un año. Y aquí estoy: ASALVAJAO", ha escrito en su cuenta de Instagram presumiendo de estar en plena forma.