La freidora de aire, también conocida como 'airfryer', es un electrodoméstico que ha traído mucho debate entre los 'foodies'. Si bien su funcionamiento es similar al de un horno, las diferencias en términos de espacio en la cocina, velocidad de cocción, precio y consumo de energía hacen que esta opción de cocción sea una alternativa saludable y práctica.

Te contábamos hace unos días que Mercadona se había sumado a la moda y había lanzado un producto apto para freidoras de aire. Se trata de las patatas fritas con piel ultracongeladas de Lambweston. Son increíblemente fáciles de preparar y se puede disfrutar de ellas en tan solo 10 minutos.

Mercadona es una de las principales cadenas de supermercados de España y cuenta con una gran variedad de productos de marca blanca bajo su marca Hacendado. Tiene una amplia selección de alimentos que puedes cocinar en freidoras de aire aunque algunos de ellos no están diseñados específicamente para ello.

Te contamos cómo prepararlos:

Tequeños de queso: para prepararlos correctamente, es recomendable precalentar la freidora y colocar papel vegetal para evitar que se peguen. Luego, con un spray o pincel de cocina, agrega unas gotas de aceite por ambos lados. Finalmente, colócalos en el interior durante seis minutos a 200°C por cada lado.

Rabas empanadas: aunque se trata de un producto ultracongelado y frito, las rabas de calamar quedan crujientes y son bajas en calorías, lo que las convierte en una excelente opción para cocinar en una freidora de aire.

Arepas congeladas: estas arepas de la marca PAN, precocinadas y congeladas, son fáciles de preparar en una freidora de aire. En solo 9 minutos, estarán perfectamente cocidas para añadirles el relleno que más te guste.

Delicias de pollo: Con una elaboración 100% a base de pechuga de pollo, estas deliciosas nuggets son una opción más saludable que las tradicionales. En solo 14 minutos en una freidora de aire, quedarán crujientes y deliciosas.

Gyozas de pollo: Para los amantes de la comida japonesa, las gyozas de pollo de la marca Sushita son una excelente opción. Solo necesitas 10 minutos en una freidora de aire para prepararlas a la perfección.

Rollitos de primavera: Si has descongelado previamente estos rollitos, bastará con 7 minutos en la bandeja de la freidora de aire a 200°C. Si no los has descongelado, cocínalos durante 15 minutos a 180°C.