Sorprenden en Palma a un menor conduciendo una moto sin carnet

Agentes de la Unidad Motorizada de la Policía Local de Palma sorprendieron hace unos días a un menor conduciendo una motocicleta sin carnet en el barrio del Coll d’en Rabassa. La Policía Local informó ayer de que agentes de la Unidad Motorizada interceptaron el pasado 22 de mayo, a las 16.10 horas, un escúter con dos ocupantes en el barrio palmesano de Coll d’en Rabassa. La pasajera del vehículo circulaba sin casco, hecho que llamó la atención de los policías actuantes.

Una vez interceptados, el conductor, que no portaba ningún tipo de documentación, declaró no tener carnet de conducir y ser menor de edad. En un principio intentó confundir a los agentes dándoles datos falsos o incompletos sobre su identidad. Al solicitarle un número del teléfono, aportó el de su madre y, tras contactar con ella, se pudo identificar plenamente al joven. Al solicitarle la documentación del vehículo, manifestó que se lo había prestado un amigo, del que no aportó ningún dato. Mediante consultas realizadas por la Sala del 092, se contactó telefónicamente con el propietario, quien manifestó había prestado el ciclomotor a un conocido suyo, que a su vez se lo había prestado, presuntamente, al menor.

El escúter fue retirado al depósito municipal, a disposición del legítimo propietario. Al personarse la madre, se les informó de la condición de investigado no detenido del menor, confeccionándose un informe dirigido a Fiscalía de Menores. La conducta podría suponer un delito contra la seguridad vial.