Juicio por intentar matar a un médico en Palma: "Saltó sobre mi espalda y noté que me clavaba algo en el cuello"

"Desde la camilla saltó a mi espalda. Noté que me clavaba algo en el cuello. Eran unas tijeras de seguridad". Así ha relatado hoy un médico, en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Palma, el ataque que sufrió por parte de un paciente en una clínica privada hace ahora un año. La Fiscalía reclama para el encausado una condena de ocho años y medio de prisión por un delito de intento de asesinato, aunque la víctima no sufrió lesiones graves. Dos facultativos han avalado su relato, mientras el sospechoso ha afirmado que fue el médico quien le atacó. "Se agredió él mismo", ha señalado sobre las heridas que presentaba.

Los hechos ocurrieron en la mañana del día 9 de febrero de 2023. El acusado estaba siendo tratado en una clínica de Palma de las heridas que había sufrido en un accidente de tráfico cuando trabajaba como repartidor. La víctima ha explicado que se trataba de un paciente conflictivo que había provocado algunos incidentes. "Él estaba en la sala de curas y cuando yo regresé me di cuenta de que había un teléfono grabando. Le dije que iba a apagarlo. Entonces desde la camilla saltó a mi espalda. Noté que me clavaba algo. Eran unas tijeras de seguridad, las más grandes que tenemos, para cortar yeso. Tienen una punta roma, pero no llevan funda de seguridad", ha señalado el médico.

"Pueden perforar la piel y seccionar una vena o una arteria", ha considera el afectado. "Empecé a pedir auxilio y vinieron dos personas, un médico y un enfermero", ha recordado. Fueron estos testigos, quienes consiguieron reducir al acusado, que fue detenido por la Policía Nacional. El médico atacado sufrió algunas lesiones, por las que precisó asistencia y que tardaron cinco días en sanar. "He renunciado a mi contrato. Siento que no hay seguridad, me he sentido muy maltratado", ha explicado el hombre ante el tribunal.

Los dos testigos que acudieron en su ayuda han confirmado que encontraron al doctor en una esquina de la sala y con el acusado sobre él armado con las tijeras. "Le agarré la mano y le quité las tijeras. Cuando se vio acorralado se dejó caer", han contado.

El acusado, que está en prisión preventiva desde que ocurrieron los hechos, ha negado los cargos. Según su versión, "todo se ha manipulado desde el minuto cero". "No es cierto, no hubo ningún problema con este doctor. Fue él quien me agredió a mí", ha señalado. Sobre las lesiones que presentaba la víctima, ha afirmado que "se agredió él mismo". A preguntas de su abogado ha