Juicio a un profesor de Palma por abusos sexuales a una alumna de 13 años: "Le pregunté una duda y me tocó el pecho"

Un antiguo profesor de matemáticas del colegio La Salle, en Palma, se sienta hoy en el banquillo acusado abusar sexualmente de una alumna de 13 años. "Le pregunté una duda y me tocó el pecho con la mano abierta", contó la menor en su declaración judicial, que ha sido reproducida durante el juicio que se celebra hoy en la Audiencia Provincial. La Fiscalía reclama una condena de 4,5 años por un delito de abuso sexual. El docente, que fue expulsado del centro tras este episodio, fue detenido meses después por la Policía Nacional por mantener relaciones sexuales con varias antiguas alumnas suyas del mismo centro educativo.

Los hechos ocurrieron el 20 de abril de 2021, según el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía. El profesor, que tenía entonces 25 años, daba clases de matemáticas en el colegio La Salle. El docente aprovechó que una de sus alumnas, de 13 años, se acercó a él para consultarle una duda durante un cambio de clases para abusar de ella. El ministerio público relata que primero le acarició la mano y luego manoseó uno de los pechos de la menor. La víctima relató lo ocurrido a su tutora y esta contactó con los padres, que presentaron una denuncia.

El profesor estaba contratado para realizar una sustitución de unos pocos meses. Tres días después de los supuestos abusos, el colegio La Salle optó por no renovarle el contrato y el joven dejó el centro educativo. Pese a su salida del colegio, el acusado supuestamente mantuvo el contacto con varias de sus antiguas alumnas. El padre de una adolescente de 14 años presentó a finales del verano de 2021 una nueva denuncia contra el profesor ante las sospechas de que había mantenido relaciones sexuales con su hija. La Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional abrió entonces una investigación y llevó a cabo diversas gestiones.

Las pesquisas culminaron en octubre de ese año con la detención del profesor y de dos amigos suyos por delitos de abusos sexuales. Los investigadores hallaron diversos indicios de que los tres acusados habían mantenido relaciones con las tres menores, que tenían entre 13 y 14 años, en el domicilio del docente en varias ocasiones.

A raíz de esta investigación, la Policía Nacional descubrió que otra menor había asegurado que sufrió tocamientos en el aula, aunque ni el colegio ni la familia habían presentado una denuncia formal. La madre de la niña ha explicado que su hija la llamó por teléfono. "Me dijo que un profesor le había tocado una teta y la había apretado varias veces. Fui al colegio y el director me dijo que era un chico cariñoso y que podía ser un malentendido", ha explicado. La mujer ha señalado que no denunció los hechos porque pensó que el colegio se encargaba de ello.