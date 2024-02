Accidente en Marratxí en la recogida de basura: «Una rama me golpeó y me tiró»

Las lesiones que sufrió Jesús Homar en un accidente laboral, al ser golpeado por la rama de un árbol mientras iba en la parte trasera de un camión de recogida de basuras en Marratxí, se veían venir. Otro trabajador sufrió el mismo percance que él apenas 15 días antes. El brutal golpe le lanzó al suelo con una contusión cervical y lumbar. «Un año y medio después todavía no me han indemnizado porque dicen que no tienen inspector de Medio Ambiente», recalca.

Los hechos ocurrieron en torno a la una de la madrugada del 8 de noviembre de 2022 en el camí des Jardí d’en Ferrer de Pòrtol. Jesús Homar, entonces de 45 años, trabajaba para FCC, que tenía la subcontrata del servicio de recogidas de basuras del Ayuntamiento de Marratxí. Este operario realizaba su jornada laboral de pie en la plataforma situada en la parte trasera del camión.

«Una rama de un árbol sobresalía hasta la carretera. Unos 15 días ya había tirado a otro compañero y dijimos al Ayuntamiento que la podaran. No nos hicieron caso», subraya. Cuando el vehículo pasó por un camino estrecho, Jesús Homar recibió el grueso del impacto.

«La columna de protección de los tubos, de fibra de carbono, se desprendió, me dio en toda la cara y me tiró al suelo. Cuando me di cuenta, el camión ya estaba unos 500 metros más adelante», puntualiza. De hecho, el conductor no se percató de su ausencia hasta que miró la cámara que enfoca a la parte trasera del vehículo y se percató de que este operario había desaparecido.

El trabajador se encontraba tremendamente dolorido, aunque considera que aún fue muy afortunado porque las consecuencias del fuerte golpe de la rama del árbol podrían haber sido devastadoras. «Me quedé en el suelo sin poder moverme hasta que llegó la ambulancia», señala.

El informe médico de la Mutua Balear dejaba meridianamente claro que el accidente se había producido durante su jornada laboral. También precisaba que el violento impacto que había sufrido el trabajador de recogida de basura le imposibilitaba proseguir con dicho trabajo y no podía retornar hasta que estuviera plenamente restablecido y obtuviera el alta médica.

En dicho informe se hacía constar que había sufrido una contusión lumbar y cervical. También que presentaba un fuerte «dolor a la palpación». Sin embargo, este operario asegura que se ha tenido que enfrentar con numerosas trabas burocráticas en su empresa y con el mismo Ayuntamiento de Marratxí.

«En principio lo trataron como si fuera un accidente de tráfico y está más que claro que era un accidente laboral», insiste Homar. En este sentido, hace hincapié en que la indemnización que le correspondería se ha ido demorando durante año y medio y aún no la ha cobrado.

Año y medio sin respuesta

«Solo me han pagado la baja durante el tiempo que no he trabajado. Pero me corresponde también una indemnización por las lesiones sufridas durante mi jornada laboral», abunda. Este trámite permaneció paralizado durante un año y medio porque aún faltaba una prueba pericial.

«Me dijeron que no podían hacer la prueba pericial porque no tenían un inspector de Medio Ambiente. Es algo que el Ayuntamiento de Marratxí está obligado a tener». Al parecer el Consistorio ha solventado esto y ya cuenta con esta figura, pero el dictamen y la valoración no le ha llegado aún. Este diario se puso en contacto con el Ayuntamiento de Marratxí para recabar su versión, pero no respondió.