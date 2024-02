Un joven sin carné sufre un accidente con un ciclomotor en Palma y simula un siniestro con un patinete

Un joven de 19 años de nacionalidad española, sin carné de conducir, simuló un accidente de tráfico con un patinete, para ser atendido por una ambulancia, después de haber chocado con un ciclomotor sin seguro contra un coche en la Playa de Palma. Agentes de la Policía Local de Palma le han investigado por un presunto delito contra la seguridad en el tráfico.

Los hechos ocurrieron sobre las tres y cuarto de la tarde del pasado 6 de febrero en la intersección de las calles Trasimé y Asdrúbal de la Playa de Palma. El conductor de un coche, un alemán de 25 años, no respetó una señal de stop y chocó contra un ciclomotor. El primero quedó en shock y el piloto del segundo se dio a la fuga y abandonó el scooter siniestrado.

Una patrulla de la Policía Local de Palma se desplazó hasta el lugar del accidente para reconstruir cómo se había producido el siniestro. Los agentes constataron que el conductor del coche no había respetado la señal de stop mientras que el piloto del ciclomotor había abandonado el lugar apresuradamente.

Los policías se pusieron en contacto con el propietario y titular del scooter siniestrado y este proporcionó datos del conductor. El dueño declaró a los agentes que se trataba de un posible comprador y le había autorizado a repararlo antes de formalizar el contrato de compraventa. También le había advertido de que carecía de seguro obligatorio y que, por tanto, no se podía conducir. También era sabedor de que el interesado no tenía permiso y no podía conducir el ciclomotor. Todo esto lo acreditó tras enseñar los mensajes de WhatsApp con las conversaciones que había mantenido con él.

Ardid para ser atendido por la ambulancia

Una hora más tarde, sobre las cuatro y cuarto de la tarde, el conductor del ciclomotor fugado fue localizado en la calle Joaquín Verdaguer de Palma. Una ambulancia le estaba atendiendo de las supuestas lesiones que se habría producido con accidente con un patinete. En realidad se trataba de un ardid para ser atendido por el personal sanitario, ya que no podía conducir el ciclomotor al no tener permiso y al no estar el scooter asegurado.

Cuando los agentes se entrevistaron con el joven de 19 años, este declaró que el conductor del coche no respetó la señal de stop y no pudo evitar el impacto con el ciclomotor. También aseguró que se asustó, al no tener permiso de conducción y no estar asegurado el scooter. Abandonó el lugar con un conocido mientras ambos montaban en patinete. Este presentaba dermoabrasiones y politraumatismos y fue trasladado a un centro sanitario. Los efectivos de la Policía Local le informaron de que era investigado por un presunto delito contra la seguridad vial por conducir el ciclomotor sin permiso.