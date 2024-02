Duele tanto, tantísimo, tener razón en este caso.

Tomamos una decisión correcta bajando la velocidad de 120 a 80 en Via de Cintura, no me cansaré de repetirlo

Una y mil veces dijimos al PP que no llevara a cabo la aberración de volverla a subir. En menos de 1 semana👇🏾

Rectifiquen pic.twitter.com/I1Am047tBp