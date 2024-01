Eran las ocho de la tarde de ayer cuando la central del 092 fue alertada de que había un hombre en el exterior del puente de la calle Joan de Saridakis que salva la autopista de Andratx, en Palma. Esta persona se disponía a saltar al vacío desde unos veinte metros de altura. La Policía tuvo que cortar el tráfico tanto en la calle como en la autopista, mientras uno de sus agentes, Juanjo Pinos, de la Unidad Motorizada, se acercaba a hablar con el hombre, de 36 años. "Me interesé por lo que le pasaba, siempre a una distancia prudente, hasta que logré manener una conversación con él". Tras unos quince minutos, "que se hicieron muy largos", el hombre desistió y fue asistido por una ambulancia. El agente que logró convencerle comenta: "En 18 años en la Policía nunca había vivido una situación así".

Según informa la Policía Local de Palma, tras recibir los primeros avisos varias patrullas acudieron al lugar, el puente de la calle Joan de Saridakis que salva la autopista de Andratx, con una altura de unos veinte metros. Los dos motoristas que llegaron al lugar primero vieron al hombre en el exterior de la barandilla, sobre unos tubos y en una situación muy precaria. El hombre les dijo que no se acercaran porque se iba a tirar. La Policía cortó el tráfico, tanto en la calle como en la autopista, ante el evidente riesgo en el que se encontraba. Se activó a Bombers, un psicólogo y el 061. Fue entonces cuando uno de los motoristas de la Policía, Juanjo Pinos, se acercó a hablar con él. "Me mantuve a unos cuatro metros, siempre respetando su distancia de seguridad para no ponerle nervioso", explica el agente. "Y empecé a hablar con él, a interesarme por lo que le había llevado a esta situación". Fueron quince minutos que, confiesa Pinos, "se hicieron muy largos". Al principio el hombre no parecía hacer caso de lo que le decía el policía, pero lentamente fue entablando una conversación. "Hubo un momento en el que le cambió la mirada y empezó a hablar conmigo", hasta que consiguió que desistiera y volviera al interior del puente de forma voluntaria. El hombre, de 26 años, fue atendido entonces por la dotación de la ambulancia y trasladado al hospital de Son Espases.

"El trabajo de todos"

El policía destaca que el hombre estaba en una situación muy peligrosa, a unos veinte metros de altura y con los pies apoyados en unos tubos metálicos, en el exterior de la barandilla. "La cosa terminó bien gracias al trabajo de todos, somos un equipo", explica, "desde el compañero que recibió la llamada hasta el último de los que estábamos allí". El agente, licenciado en Criminología y con formación en psicología, destacó la importancia de empatizar con el hombre. "El suicidio es un problema social. Esta persona tenía unos problemas y amenazar con hacerse daño fue su forma de pedir ayuda".