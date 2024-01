Guillem Macaró: «Necesitamos esos trescientos policías más que ha prometido nuestro alcalde»

Entró en la Policía Local de Palma en 1992. Su primer destino fue la Unitat Nocturna. A lo largo de los últimos 31 años ha pasado por la Policía de Barrio, Seguridad Ciudadana, el departamento de Informática, oficial de la Unitat d’Intervenció Immediata (UII), jefe de la Nocturna, primer jefe de la Unitat de Seguretat Integral (Usei), Tráfico y de nuevo Policía de Barrio. No se puede decir que no conozca la casa. Durante un año fue también coordinador del Área de Seguretat Ciutadana de Cort. Desde el pasado noviembre Guillem Mascaró (Palma, 1970) es el jefe de la Policía Local de Palma.

En su toma de posesión el alcalde dijo que espera que usted lidere «el proceso de transformación de la Policía Local». ¿Qué es lo que hay que transformar?

Tenemos una transformación lógica y necesaria, que viene provocada por el relevo generacional. En los próximos siete u ocho años se va a jubilar más de la mitad de la plantilla. Es el final de la carrera profesional de la gente que entró a finales de los ochenta y principios de los noventa, cuando hubo un gran incremento de personal. Tiene que entrar gente nueva y es una gran oportunidad de rejuvenecer el cuerpo. Hay que hacer formación, dotación de material, apostar por las nuevas tecnologías, modernizar los vehículos y los métodos...

Está hablando de una renovación, más que de una transformación.

También hay que transformar la Policía en el sentido de que tenemos que orientarla a resolver los problemas que nos demandan los ciudadanos. Incidir en mejorar la calidad de vida de las personas en todo aquello que es nuestra competencia: mejorar el tráfico, atacar el incivismo, combatir los ruidos que impiden el descanso de los vecinos o que personas lleven animales sueltos o no recojan los excrementos, denunciar a la gente que no respeta la normativa de limpieza, luchar contra el vandalismo o evitar situaciones de riesgo con los patinetes...

Vamos por partes. El tráfico. Palma tiene una red viaria saturada y extremadamente vulnerable, como se demostró recientemente, cuando se montó un atasco tremendo porque hubo que cortar las Avenidas unas horas por un vertido de combustible. ¿Qué puede hacer la Policía para remediar esto?

Bueno, la Policía tiene un margen ciertamente limitado. El parque móvil de la isla es muy elevado, con una de las tasas más altas de España. En Palma están centralizados la mayoría de los servicios, y mucha gente que vive en los alrededores se desplaza cada día a la ciudad a trabajar. Palma es también el manifestódromo de la comunidad, donde se celebran los principales eventos deportivos, culturales, festivos... Y en verano, más. El centro es un atractivo turístico. Tenemos los cruceros, que llenan el centro de peatones, hasta el extremo de que tenemos que regular algunos pasos de cebra porque si no, los coches no pueden circular. Por no hablar de lo que ocurre los días nublados de verano, cuando miles de turistas de toda la isla vienen a visitar Palma en tropel, y se generan unos atascos importantes. La red viaria de Palma está sobrepasada y las instituciones tendrán que plantearse medidas como el segundo cinturón. Hay que mejorar el transporte público, los parkings disuasorios en las afueras, apostar por la modalidad sostenible, y aquí hay entender que los patinetes son una solución, pero hay que mejorar su seguridad. Y la Policía está para velar por la seguridad del tráfico. La fluidez del tráfico está automatizada, con cámaras y semáforos. Nosotros intervenimos cuando ha ocurrido un incidente, o cuando hay un acontecimiento que implica cortes de calles, como manifestaciones o procesiones.

Por un lado se dice que hay que fomentar la movilidad sostenible, pero por otro hay muchas quejas contra los patinetes. ¿Cómo se conjuga esto?

Hay que ordenar el uso de los patinetes. El Ayuntamiento está haciendo un esfuerzo para regular las zonas donde pueden circular, tanto en carriles bici y viales 30. Para que circulen de forma segura sin invadir el espacio de los peatones. Los peatones tienen razón cuando demandan que ni patinetes ni bicicletas circulen por las aceras. Eso es lo que hay que conseguir, dos espacios separados. Los accidentes de patinetes han aumentado mucho en los últimos tiempos porque se ha incrementado mucho su número. Estamos mirando si en la nueva ordenanza cívica podemos incluir mejoras para incrementar la seguridad de estos vehículos. Y luego hacer controles para hacer cumplir la normativa.

«Los vecinos siempre piden más presencia policial en la calle, tenemos que ser más visibles y más accesibles» Guillem Mascaró - Jefe de la Policía Local de Palma

Seguridad ciudadana. Los políticos tienen una obsesión por sacar más policías a la calle, que se vean más patrullas para dar sensación de seguridad. ¿Es esa la solución?

Bueno, ese es un mantra que se repite mucho. Cuando vamos a reuniones con vecinos y plataformas ciudadanas siempre la primera petición es más presencia policial. Interpretan que más presencia policial equivale a más seguridad. Los técnicos sabemos que no siempre es así. Pero en cualquier caso, es una asignatura pendiente. La visibilización de nuestro trabajo es algo a mejorar. Tenemos que ser más visibles, más accesibles y estar más cerca de los ciudadanos, ese es uno de los objetivos. Y eso pasa por incrementar las patrullas a pie, aumentar nuestra presencia en los barrios y estar más en contacto con los vecinos.

¿Es la receta para mejorar la seguridad ciudadana?

Recetas hay muchas, pero básicamente se trata de solucionar los problemas de los ciudadanos. Cuando surge un problema, tenemos que estudiar una solución. Desde la delincuencia, en colaboración con la Policía Nacional y Guardia Civil, a problemas de incivismo o vulneración de las ordenanzas municipales. Y aquí se pueden hacer campañas, sanciones disuasorias, pedagogía... Hay muchas formas de mejorar la seguridad y la vida de la gente.

Hace años se integró a policías locales en el Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional, con grandes resultados. ¿Se va a mantener esta iniciativa?

Hemos tenido a policías locales integrados en el Grupo de Estupefacientes, en la Oficina de Denuncias y en el Grupo de Robos en operaciones contra bandas de carteristas, y tenemos un convenio de colaboración en el seguimiento de víctimas de violencia de género. El traspaso de efectivos es múltiple con la Policía Nacional. También estamos abriendo vías de colaboración con la Guardia Civil en temas como la protección animal. Y estas iniciativas se van a mantener, porque hemos comprobado que la colaboración da buenos resultados. Es bueno para el ciudadano, es bueno para combatir el delito y es bueno para la plantilla policial, que crece profesionalmente con estas colaboraciones, y mejora nuestra relación con otros cuerpos.

«La colaboración con otros cuerpos es buena para combatir el delito, buena para el ciudadano y para los agentes» Guillem Mascaró - Jefe de la Policía Local de Palma

Incivismo. Problemas como los excrementos de perros, ruidos nocturnos, basura fuera de los contenedores, pintadas y actos vandálicos. Son asuntos que puede parecer que no son graves, pero que para la gente que los sufre son importantes. ¿Qué tiene previsto frente a todo esto?

Son actos contra la calidad de vida. Hay que sentarse con los afectados y escucharles, controlar cuál es el problema y hacer campañas intensivas para solucionarlos. Ahora ya no se habla, pero hace un par de años teníamos un problema gravísimo de coches abandonados y se buscaron soluciones y se han acometido campañas para mejorarlo. Hemos hecho lo mismo con el botellón. Teníamos un problema muy grave con los botellones en el escenario postpandemia e hicimos campañas muy fuertes en colaboración con la Policía Nacional y ha mejorado bastante. Intentamos atacar los botellones cuando van surgiendo, en su principio. Estamos haciendo campañas para mejorar la convivencia con los animales de compañía, con vigilancias en los parques para detectar las personas que no respetan las normas. También campañas del uso de patinetes y bicicletas. Y tenemos que mejorar el tratamiento de los ruidos. Este es un problema grave, sobre todo en verano. Hay que sentarse con los afectados y con la Administración que lleva los expedientes sancionadores. Hay que ver cómo mejoramos eso, cómo puede ser la Policía más eficaz, cómo podemos tener un efecto más inmediato sobre los infractores. La solución al final es disuadir a la gente para que decida respetar las normas.

Hace tiempo estuve en una charla que impartió un mayor de la Policía a un grupo de personas que habían sido denunciadas por llevar los perros sueltos o no recoger los excrementos. Se les condonaba la multa si asistían a un cursillo de concienciación. ¿Estas iniciativas funcionan?

Sí, hay normativas que recogen la posibilidad de que, en algunas infracciones, no todas y no las más graves, se pueda asistir a un curso de concienciación. Para que el infractor entienda por qué existe la normativa que ha vulnerado y los derechos contra los que ha atentado cuando ha cometido esa infracción. Explicar no solo que hay una multa, sino qué consecuencias tienen tus actos para otras personas. Son formaciones que intentan remover la conciencia cívica de las personas. Es una oportunidad para gente que en un momento dado se ha equivocado y que, si asiste a este curso, no tiene que pagar la multa. No se aplica para reincidentes ni en infracciones graves.

En las últimas semanas ha habido varios incendios de contenedores en Palma, algunos con consecuencia graves. ¿Cómo se pueden combatir estos actos?

Los incendios de contenedores no son incivismo, son delincuencia. Son delitos graves, que pueden ocasionar víctimas si el incendio se propaga a una vivienda. Nosotros colaboramos con la Policía Nacional, que es quien tiene las competencias. Hemos puesto medios, y ya han sido detenidos bastantes de estos pirómanos.

Uno de los principales problemas que tiene la Policía Local es la falta de personal. Cuenta con una plantilla que no llega a 800 personas, corríjame si me equivoco. Mientras que a principios de los noventa llegaron a ser unos 950. Han perdido muchos efectivos en estos años.

No creo que llegáramos nunca a ser tantos. A día de hoy somos exactamente 794 personas en la plantilla. Somos unos 50 menos que hace diez años, y la población ha aumentado, el turismo ha aumentado, el parque de vehículos ha aumentado, y la demanda de actuaciones a la Policía Local ha aumentado. Tenemos mucho más trabajo que hace veinte años, y no tenemos más gente.

«Necesitamos esos trescientos policías más que ha prometido nuestro alcalde» Guillem Mascaró - Jefe de la Policía Local de Palma

Y con una plantilla envejecida, con una media de edad muy alta.

Efectivamente. Pero la solución está ahí. La solución a la plantilla envejecida viene porque muchos se van a jubilar en los próximos años y va a entrar gente joven en su lugar. Si la pregunta es si además de los que van a entrar en sustitución de los que se jubilan, se va a incrementar la plantilla, eso es lo que esperamos, para poder atender las necesidades de la ciudad.

¿Cuántos policías necesitaría para atender estas necesidades en condiciones?

Tendríamos que sobrepasar el millar. Tal vez 1.100. Estaría muy bien conseguir esos 300 policías más que ha prometido nuestro alcalde.

¿Espera contar con ellos esta legislatura?

Entre esta y la siguiente. En el periodo en el que se va a jubilar mucha gente que entró en los años 80, que son los próximos siete u ocho años. Se trata de cubrir las bajas de los que se jubilan y crecer además en esas 300 plazas. Es algo que no se puede hacer en dos días. No se pueden hacer procesos selectivos de golpe, se tiene que hacer año a año, para que la formación sea de calidad y efectiva. No podemos volvernos locos y querer formar a 300 policías en un año. Hay que hacer promociones anuales.

¿Y hay planes para empezar este año?

Sí, hay un compromiso para sacar 50 plazas para un proceso selectivo, para que este mismo año empiecen el curso de capacitación.

¿Qué le diría a un joven para animarle a que se hiciera policía local?

Le diría que es una muy buena oportunidad de trabajo. Las condiciones son adecuadas, los derechos laborales están protegidos, el sueldo es digno, el horario permite conciliar pese a tenemos que cubrir 24 horas los 365 días, tenemos mecanismos de defensa de los trabajadores, de seguridad e higiene en el trabajo. Es un trabajo fijo, que te permite ir al banco y que te den una hipoteca, con lo difícil que está la vivienda. Pero también es una oportunidad de trabajar para el ciudadano, de hacer algo útil para la sociedad, de ayudar a las personas, de crecer profesionalmente. La Policía te permite formarte de forma continua, especializarte y ganar conocimientos. Y también es una familia.