Los padres del turista alemán asesinado en s'Arenal dan las gracias a la Policía: "No traerá de vuelta a Tim, pero su muerte no quedará impune" Los familiares de Tim Voigt, arrojado de una furgoneta en marcha en la autopista en octubre de 2022 muestran en una carta su gratitud por la investigación que ha permitido detener a los dos presuntos autores del crimen "Sabíamos que Tim no había entrado voluntariamente en la autopista", afirman