Una colisión entre un coche y un camión y la pérdida del cargamento de cerveza en un vehículo pesado han provocado retenciones kilométricas en la Vía de Cintura. en sentido Aeropuerto. El conductor del turismo solo ha sufrido lesiones leves y el del vehículo pesado ha resultado ileso, pero se ha producido un gran atasco, que se ha prolongado durante buena parte de la mañana. Mientras, en la autopista de Llucmajor, unos metros más adelante, un camionero ha perdido el cargamento de cervezas en la rotonda de Ciutat Jardí.

El primer accidente de tráfico ha ocurrido sobre las diez de la mañana frente al Estadio Balear. Al parecer, un pequeño camión ha cambiado de carril y un coche ha impacto de forma oblicua contra él. El conductor del turismo ha sufrido solo lesiones leves. Apenas un kilómetro más adelante, unos diez minutos después, un camionero ha perdido su carga de cerveza al enfilar la rotonda elevada que conecta con Ciutat Jardí y el desvío al Polígono de Levante. Las retenciones han alcanzado en esos momentos grandes dimensiones.

Efectivos de la Guardia Civil de Tráfico se han movilizado rápidamente para realizar el atestado en uno y otro accidente. Mientras en el primero se trataba de evaluar si el conductor del camión había invadido el otro carril sin mirar, en el otro siniestro no había la menor duda. El camionero no había asegurado la carga y esta se ha desplazado y ha caído a la carretera al enfilar una pendiente. Los agentes del instituto armado han sancionado al conductor por la imprudencia de no haber atado las cajas de cerveza.

Operarios del Departamento de Carreteras del Consell de Mallorca se han tenido que desplazar para retirar de la calzada la ingente cantidad de cajas de cerveza y de botellas rotas esparcidas por doquier y limpiar el asfalto. La Guardia Civil, por su parte, ha tenido que cortar un carril de la autopista de Llucmajor, se ha producido un efecto embudo y el atasco se ha extendido a la Vía de Cintura.