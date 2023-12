Diez años se han cumplido ya desde que desapareciera Malén Ortiz, la menor de 15 años de la que no se han vuelto a tener noticias. Y con motivo de este triste aniversario, en el cine Ciutat se ha emitido esta mañana un reportaje de televisión, realizado por Ib3, en el que se detalla lo ocurrido aquella triste tarde del día 1 de diciembre del año 2013, cuando la menor desapareció de camino a casa de su novio. Su desaparación se produjo en la localidad de Calvià y aunque se han realizado centenares de actuaciones policiales, nada se sabe de su paradero.

A este homenaje, que se presenta bajo el título “Prohibido olvidar”, acudieron un centenar de personas y muchas de ellas han participado activamente en la búsqueda de la desaparecida. El acto fue organizado por Natalia Rodríguez, la madre de Malén, que contó con el apoyo de familiares y amigos, que quisieron estar con ella en esta fecha tan significativa. Después de la emisión del reportaje, se organizó un coloquio, que contó con la participación telemática del conocido periodista Paco Labatón, especializado en casos de desaparecidos.

Natalia Rodríguez confesó que este décimo aniversario de la desaparición de su hija “intensifica el sufrimiento y el dolor” por no conocer el paradero de Malén, pero ello no resta que la esperanza para que un día pueda aparecer siga viva. “Esta esperanza es la que me mantiene viva. Si no la tuviera no estaría aquí”.

Aún así, la mujer reconoce que a medida que pasa el tiempo, las posibilidades de encontrar a Malén con vida. “Cada día me voy rearmando para seguir luchando por mi hija. De allí que el lema de este homenaje se presenta bajo el título prohibido olvidar”.

Natalia Rodríguez señaló que no tiene la más mínima pista de dónde está su hija, que hoy tendría 25 años, pero ella mantiene la hipótesis de que Malén se marchó, de camino a casa de su novio, con alguien conocía. “Se subió al coche de una persona en la que ella confiaba y es el culpable de su desaparición”.

La madre de Malén sigue en contacto con los investigadores y le consta “que siguen buscando para resolver el caso. Tengo reuniones periódicas con ellos y me van informando del día a día, pero tampoco me dan muchas noticias positivas”.

Reconoce también que a medida que van avanzando los días, los ciudadanos van olvidando la figura de Malén, una realidad que a ella le molesta. “Lo que más pena me da es que parece que Malén nunca hubiera existido y siempre recuerdo que mi hija formaba parte de esta sociedad. Mi hija empezó sus estudios aquí en Mallorca y se dio su primer baño en la isla. Lo único que pido es un poco de solidaridad hacia nosotros”. Y es que para Natalia “cada abrazo, cada palabra significa un empujón para sigamos adelante y continuemos buscando a Malén. Así no nos sentimos solas”.

La madre reconoce que estos diez años han sido muy duros y que hay días, como el de hoy, que las fuerzas floquean. Sin embargo, afirma que “intento estar fuerte porque mi hija se merece tener una madre guerrera para que siga buscándola”.

La mujer explicó que el coloquio se organizó para que la gente conozca lo “que significa tener a un ser querido desaparecido tanto tiempo, y el impacto emocional y social que representa esta situación para una familia”.