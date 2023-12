La Policía Nacional arrestaron el pasado miércoles a un español de 56 años que amenazó a varias personas con un machete de grandes dimensiones y se enfrentó a los agentes, por lo que tuvo que ser reducido. Al parecer el individuo había sido expulsado de una vivienda compartida tras agredir sexualmente a otra inquilina, y volvió a la vivienda armado y se puso a aporrear la puerta mientras profería amenazas de muerte.

Los hechos ocurrieron sobre las seis de la tarde en la barriada de Foners, en Palma. La central del 091 recibió varias llamadas alertando sobre un hombre en estado ebrio que llevaba un machete de grandes dimensiones y que había entrado en un edificio mientras gritaba: "Voy a matar al padre y a la hija". La escena había sido vista por varios clientes de un bar de la zona.

La Policía movilizó a varias patrullas de Seguridad Ciudadana, que acudieron con urgencia al lugar. Mientras tanto, el 091 recibió nuevos avisos. En este caso era una mujer que decía que su hijo menor de edad la había llamado y le había dicho que un hombre armado con un machete estaba aporreando la puerta del piso.

Los agentes entraron en la finca pertrechados con un equipo de protección, que incluye un escudo para repeler ataques de arma blanca. Cuando subían las escaleras se encontraron al hombre armado que bajaba, y hacía gestos amenazantes hacia ellos. Los policias lo arrinconaron contra la pared con los escudos y uno de ellos consiguió quitarle el arma blanca. Mientras lo esposaban el individuo siguió profiriendo amenazas como "Me da igual terminar en la cárcel, yo quería matarlos", "Menos mal que habéis llegado, si no hubierais encontrado tres cadáveres" o "No tengo nada que perder, para estar en mi casa viendo la tele estoy en la cárcel".

Posteriores gestiones les permitieron averiguar que el hombre tenía una habitación alquilada en el domicilio, y tiempo atrás había sido expulsado tras agredir sexualmente a otra inquilina e intentar apuñalar al padre de la mujer. El individuo tenía una orden judicial que le prohibía acercarse al domicilio.

El hombre quedó detenido como presunto autor de los delitos de amenazas con arma blanca, quebrantamiento de condena y atentado contra agentes de la autoridad.