Un joven acusado de intentar matar al exnovio de su pareja en Palma ha asegurado hoy durante el juicio que se limitó a defenderse. "Él vino a agredirnos, nos golpeó y yo me fui a defender", ha alegado. El procesado ha asegurado que atacó a su rival con la lima de un cortaúñas y que en ningún momento tuvo intención de acabar con su vida. "Me arrepiento mucho", ha afirmado ante el tribunal de la Audiencia Provincial. La víctima sufrió una herida de arma blanca en el pecho y tuvo que recibir asistencia médica. La Fiscalía reclama una condena de cuatro años de prisión por un delito de intento de homicidio.

Los hechos ocurrieron en la tarde del 9 de febrero de 2020 en la plaza de las Columnas. El sospechoso ha explicado que regresaba a casa con su compañera sentimental cuando se toparon con el exnovio de ella. Según ha dicho, este hombre "estaba todo el tiempo persiguiéndola" y habían tenido "cuatro o cinco" enfrentamientos por este motivo. "Vino este chico y me golpeó. Yo me fui a defender. Tenía un llavero con una lima de las uñas. Nos peleamos los dos y cuando vi que lo había lastimado me fui", ha contado. En su declaración durante el juicio, el joven ha afirmado que no pretendía matar a la víctima y ha asegurado que está "muy arrepentido".

Un testigo que presenció la agresión ha confirmado que vio al acusado sacar un objeto punzante de una mochila y atacar a su rival. Según ha dicho, la víctima logró esquivar el arma cuatro veces pero acabó siendo alcanzado en el pecho. El agresor se marchó acto seguido del lugar y el testigo corrió a auxiliar al perjudicado y avisó a una ambulancia.

La víctima, por su parte, ha asegurado que fue atacada "por la espalda sin ningún tipo de provocación previa". El perjudicado ha contado que fue apuñalado primero en el brazo y luego en el pecho. "Me desmayé", ha afirmado. Según su versión, tras recibir la primera cuchillada, se giró y recibió otra en el tórax. El joven ha negado que se produjera una pelea y ha incidido en que fue un ataque por sorpresa.

La novia del perjudicado y expareja del acusado ha relatado: "Se abalanzó sobre nosotros con los puños cerrados. Nos retiramos y él se burló". La mujer ha contado que el sospechoso llevaba una lima en el llavero con la que atacó a la víctima.

Los médicos forenses han señalado que la agresión habría puesto en riesgo la vida del perjudicado si no hubiera recibido asistencia médica urgente.