En la noche del pasado viernes la vida de la familia de Orlando Marcelo Suntasig quedó marcada por la desgracia. El joven albañil yacía muerto en la calle, después de ser apuñalado, presuntamente, por un hombre con el que poco antes había mantenido una banal discusión en un bar de Artà.

Orlando vivía con su mujer y con su hija pequeña, de siete meses. Mantenía una estrecha relación con su madre, que llegó a Mallorca hace dos décadas, con sus hermanas y con el resto de familiares. «Somos una piña», señaló ayer uno de sus sobrinos. Los familiares querían ver el rostro del individuo que había provocado esta tragedia. Por ello, se concentraron la tarde este lunes a las puertas del juzgado de Manacor. Cuando salía del edificio y se introducía en el coche de la Guardia Civil, que lo llevaba a la cárcel, le despidieron con gritos: «Asesino, espero que te pudras en la cárcel».

La familia espera que le entreguen el cuerpo del fallecido para poder incinerarle. Como la mayor parte de su familia vive en Mallorca, no está previsto que se envíen los restos a su país de origen. A la madre de Orlando le costaba mantenerse en pie.

Se enteró de la muerte de su hijo cuando acudió al cuartel de la Guardia Civil, porque un familiar le había llamado para decirle que Orlando no había vuelto a casa. En ese momento ya había rumores de que se había producido un asesinato en Artà y de inmediato pensó que la víctima era su hijo. Los peores pronósticos se confirmaron cuando le mostraron la mochila que solía llevar Orlando cuando iba a trabajar. Elvia Yuipangui pidió ayuda «para que todo el peso de la ley recaiga sobre este señor». La mujer exigió una condena ejemplar contra la persona que ocasionó este violento asesinato. «Mi hijo no tenía que morir de esta manera. Tenía tres hijos. Yo solo quiero que me ayuden para que se haga justicia contra este hombre».