La Vía de Cintura de Palma ha sufrido esta mañana un monumental atasco que se ha prolongado durante algo más de una hora y ha sido causado por el accidente de un automóvil a la altura de la salida con la calle Aragón.

El accidente, que ha tenido lugar a las 11.00 horas, no ha producido víctimas, pero el coche involucrado ha quedado volcado sobre la calzada, provocando una gran retención desde la salida de la calle Aragón hasta la rotonda de Can Blau que se ha prolongado hasta las 12.00 horas, aunque también ha tenido consecuencias en el desvío de la autopista del aeropuerto de Palma hasta la Vía de Cintura; en la rotonda de Can Blau y en la carretera de Manacor. Poco después del mediodía el tráfico ha recuperado poco a poco la fluidez.