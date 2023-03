El pasado miércoles se celebró en el polideportivo Germans Escales de Palma un curso de defensa personal especializado para mujeres, organizado por la Federación Balear de Judo y Defensa Personal. Unas doscientas participantes aprendieron técnicas básicas de autodefensa, impartidas por algunos de los mejores especialistas en esta modalidad de Balears, como Gabriel Sabater, séptimo dan de judo, Pedro Ferrer, Félix Rodríguez y Juan Cañada. Los organizadores se mostraron muy satisfechos por la gran cantidad de mujeres que se habían animado a participar. Durante toda la mañana practicaron diversas formas de autodefensa en medio de muy buen ambiente, y todas ellas salieron a la calle un poco más seguras.

Los bomberos auxilian a una pareja de ancianos caídos en su casa

La asistencia a ancianos que sufren caídas en el interior de sus domicilios se ha convertido en algo bastante habitual para los bomberos, pero el pasado lunes los efectivos de emergencia tuvieron que auxiliar a una pareja que estaba en esa situación. Se trataba de un matrimonio de 80 y 84 años que residen en una vivienda de Son Sardina. Uno de ellos sufrió una caída y cuando el otro trató de ayudarle, se cayó también al suelo, de manera que ninguno de los dos podía incorporarse. Afortunadamente pudieron alcanzar el teléfono para pedir ayuda. Una dotación de los Bombers de Mallorca se dirigió rápidamente al lugar, abrió la puerta y les ayudó a levantarse. Ninguno de los dos había sufrido lesiones, por lo que no fue necesario trasladarles a un centro médico.

Rifirrafe entre un vigilante y un mando policial en los juzgados

Hace unos días, un alto cargo de la Policía Nacional acudió a los juzgados de Vía Alemania para realizar un trámite. El mando accedió con el coche al patio del edificio, cuyo reducido espacio ha provocado ya algunas pugnas por estacionar allí. Un vigilante de seguridad le dijo que no podía aparcarlo allí porque estaba reservado para servicios oficiales y que existe una orden de la jueza decana que regula el uso del parking. Comenzó ahí una discusión que, para asombro de los testigos, acabó a gritos con el vigilante pidiéndole el número de carnet profesional al policía y este replicándole que no tenía ninguna obligación de dárselo.

Filtraciones en la Fiscalía por la borrasca Juliette

No, no es que en la sede del ministerio público se hayan producido revelaciones de información. No vaya a ser que alguien le entren ganas de ordenar otra vez un registro en el periódico o quitarnos el teléfono móvil para averiguar nuestras fuentes. Hablamos de goteras. El paso de la borrasca Juliette, que tantos problemas ha causado en Mallorca, afectó también al edificio de la Fiscalía, en la plaza de los patines de Palma. Los encargados del mantenimiento de los edificios judiciales tuvieron que acudir el martes para intentar solventar la entrada de agua. Por cierto, el fiscal Anticorrupción Juan Carrau se ha lastimado un brazo y lleva un llamativo cabestrillo.